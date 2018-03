Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 35 de civili au fost ucisi marti de o racheta trasa asupra unei piete de la periferia estica a Damascului, potrivit unui bilant actualizat difuzat de agentia oficiala de presa SANA, preluata de AFP. Atacul, pus de televiziunea siriana de stat pe seama "gruparilor teroriste", s-a soldat…

- Cel putin 29 de civili au fost ucisi si alte zeci au fost raniti marti de un tir de rachete care a vizat o piata de la periferia estica a capitalei siriene Damasc, a relatat presa de stat, citata de AFP si Reuters. Bilantul victimelor este unul din cele mai ridicate inregistrate in capitala siriana…

- In total, 16 civili au fost ucisi vineri intr-o lovitura aeriana turca asupra principalului spital din orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Semiluna Rosie, ai carei angajati lucreaza in cladire, a confirmat…

- Cel putin zece civili au fost ucisi, in noaptea de joi spre vineri, in raiduri aeriene impotriva enclavei Ghouta de Est, fieful rebelilor vizat de aproape o luna de o ofensiva distrugatoare a regimului sirian, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Potrivit…

- Armata siriana a reusit sa patrunda miercuri seara intr-un oras cheie din enclava asediata Ghouta de Est, supusa la intense bombardamente, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. "Fortele regimului au atacat Hammuriyeh si au reusit sa preia controlul partial" asupra…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un…

- Zeci de cazuri de sufocare au fost anuntate dupa raidurile aeriene ale regimului sirian si aliatului sau rus asupra fiefului rebelilor Ghouta de Est, a anuntat joi un ONG, personalul medical evocand un posibil atac chimic, informeaza AFP. Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit…

- Armata rusa a oferit trecere libera rebelilor din enclava Ghouta de est de langa Damasc, propunandu-le sa predea fortelor guvernamentale siriene ultimul bastion al rezistentei, informeaza Reuters. Ministerul rus al apararii a anuntat ca rebelii pot parasi zona impreuna cu familiile si cu armamentul…

- Cel putin 800 de civili, intre care 177 de copii, au fost ucisi in bombardamentele asupra enclavei rebele din provincia siriana Ghouta de Est, de la debutul ofensivei declansate de regimul de la Damasc, pe 18 februarie, a informat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Consiliul…

- Armata rusa le-a propus marti rebelilor sirieni din Ghouta de Est o evacuare sub protectie din zona asediata de fortele siriene si aliatii lor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ministerul rus al Apararii se declara pregatit, intr-un comunicat, sa garanteze transportul rebelilor si familiilor…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sâmbata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de lânga Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Raidurile aviatiei turce in enclava kurda Afrin din nord estul Siriei au ucis sambata cel putin 36 de luptatori din fortele pro guvernamentale siriene, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului OSDO , citat de AFP. Potrivit organizatiei neguvernamentale cu sediul la Londra, a fost al treilea…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din Ghouta au ucis…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- "Am primit informatii in aceasta dimineata ca luptele continua in Ghouta de Est. In mod clar situatia din teren nu permite intrarea ajutoarelor medicale sau evacuarile persoanelor ranite grav", a spus Jens Laerke, purtatorul de cuvant al agentiei umanitare din cadrul ONU. Observatorul Sirian…

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- La doar cateva ore dupa intrarea in vigoare a armistițiului de incetare a focului in Siria, stabilit, sambata, de statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU, forțele guvernamentale de la Damasc au lansat un atac aerian asupra unei enclave controlate de rebeli, scrie BBC News. Ultimele atacuri…

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis sambata organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Treisprezece civili au fost ucisi joi in noi bombardamente ale regimului Bashar al-Assad asupra enclavei insurgentilor Ghouta de Est de langa Damasc, a anuntat joi organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra.

- Cel putin 24 de civili, dintre care trei copii, au murit, miercuri, intr-un nou bombardament al regimului sirian in regiunea Ghouta de Est, o enclava rebela langa Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), relateaza AFP.

- Cel putin 106 civili au fost ucisi, marti, in bombardamentele efectuate de regimul sirian asupra provinciei Ghouta de Est, o enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a informat organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de AFP.

- Un grup care monitorizeaza activitațile militare din Siria susține ca un bombardament aerian al forțelor guvernamentale siriene asupra suburbiilor Damascului, controlate de rebeli, a provocat moartea a 98 de oameni. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului susține ca acesta a fost cea mai neagra…

- Cel putin 44 de civili, intre care patru copii si o femeie, au fost ucisi, luni, in urma unor bombardamente efectuate de regimul sirian asupra enclavei rebele din provincia Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite

- Cel putin 44 de civili, intre care patru copii si o femeie, au fost ucisi, luni, in urma unor bombardamente efectuate de regimul sirian asupra enclavei rebele din provincia Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP.

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP. "Intaririle…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Cinci civili sirieni care manifestau simptome de asfixie au fost spitalizati, duminica, dupa bombardamente ale fortelor guvernamentale la Saraqeb, in provincia Idlib, anunta Agerpres. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, a relatat ca dupa ce elicoptere…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 11 civili au fost ucisi vineri in Siria in lovituri ale regimului asupra enclavei rebele Ghouta Orientala, situata la est de capitala Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceste noi bombardamente au avut loc in timp ce Damascul…

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului. Astfel, conform unei relatari a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena, luptele urmeaza sa inceteze la miezul noptii, dupa…

- Noua civili sirieni au fost ucisi luni in bombardamente ale insurgentilor asupra centrului istoric al Damascului, a anuntat televiziunea de stat siriana, citand o sursa din politia capitalei, informeaza Reuters. Alte 21 de persoane au fost ranite in bombardamentele asupra cartierelor Bab Touma si…

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP. Armata turca a lansat sambata in regiunea Afrin…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, relateaza site ul postului France 24, preluat de Romania TV.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, printre victime…

- Cel putin 23 de civili si-au pierdut viata miercuri in enclava asediata Ghouta Rasariteana, in apropiere de Damasc, majoritatea de lovituri aeriene rusesti, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "Miercuri, in Ghouta Rasariteana au fost ucisi 23…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017, transmite…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Aceasta inaintare ar putea fi indiciul unei…