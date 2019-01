35 de cazuri noi de rujeola in 9 judete si in Bucuresti  

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 15 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul imbolnavirilor a ajuns la 15.555, din care 59 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), conform news.ro.Potrivit CNSCBT, numarul total…

- Buzaul se numara, din nou, printre județele unde se inregistreaza cazuri de rujeola. In ultima saptamana, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a confirmat cinci noi cazuri de rujeola, situand județul Buzau pe poziția a doua, dupa Bihor, care a inregistrat noua cazuri.…

- Alte 21 cazuri de rujeola au fost confirmate în ultima saptamâna în sase judete si în municipiul Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), precizând ca

- Alte 21 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in sase judete si in municipiul Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), precizand ca numarul total inregistrat de la inceputul epidemiei a ajuns la 15.540.

- Alte 12 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in Bucuresti si in patru judete, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Ca urmare, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.446, din care 59 de decese.Vezi și:…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 26.10.2018 este 15 434, din care 59 de decese, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. In perioada 22.10. ndash; 26.10.2018 au fost raportate inca 26 de cazuri nou confirmate in…

- In sezonul 2018, respectiv din mai pana in octombrie, au fost inregistrate 276 de cazuri de infectie cu virusul West Nile si 42 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, scrie Mediafax.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control…

- 13 noi cazuri de rujeola au fost confirmate in sapte judete si in municipiul Bucuresti in perioada 15 19 octombrie, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, date publicate pe site ul Institutului National de Sanatate Publica.Numarul total de cazuri de rujeola…