Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, perioada determinata, de asistent... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Evaluare Naționala 2019: Modele de SUBIECTE la romana și matematica. Elevii susțin marți prima proba de examen. Calendarul examenelor. Absolvenții de clasa a VIII-a vor incepe saptamana aceasta evaluarea de la finalul claselor de gimnaziu. Prima proba va fi cea de limba romana, care se va desfașura…

- ANGAJARI LA STAT: Job-uri de director, infirmier, asistent medical, registrator, consilier, inspector, auditor, referent. Conditiile de inscriere la CONCURS și calendarul examenelor Mai multe institutii publice din judetul Alba organizeaza concursuri pe parcursul lunii iunie. Pentru ocuparea posturilor,…

- Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, perioada determinata de asistent medical principal (studii PL), in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata, a functiilor contractuale temporar vacante de: asistent medical generalist 9 posturi ; asistent medical dietetica 2 posturi ; registrator medical 2 posturi…

- Primaria Comunei Pestisani scoate la concurs 3 posturi. Este vorba de doua posturi de asistent medical comunitar debutant si un post de asistent medical generalist debutant. Cele doua posturi de asistent medical comunitar debutant se afla in cadrul Compartimentului Sanatate Public si nu este ceruta…

- O tanara ranita in accidentul de luni seara din judetul Buzau, unde un microbuz plin cu oameni a fost lovit de un tren Interregio, a murit la spital, marti dimineata, numarul deceselor ridicandu-se astfel la patru, in timp ce alte doua persoane aflandu-se in stare critica. Alte 10 victime sunt inca…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct 2 posturi ndash; Directia urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta, judetul…