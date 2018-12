Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ''Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari'' (2018) al regizorului roman Radu Jude va avea patru proiectii in cadrul festivalului de film Cinemania, care se desfasoara la Sofia pana pe 30 noiembrie. La una dintre aceste proiectii, cea din 29 noiembrie, va fi…

- In ultimii 40 de ani, peste 4.000 de specii de mamifere, reptile, pesti si amfibieni au inregistrat scaderi masive in numarul indivizilor, iar aceasta inseamna 60% din populatia faunei salbatice mondiale. Rata de disparitie a speciilor a crescut de 1.000 de ori de cand interventiile umane asupra ecosistemelor…

- A treia ediție a manifestarii culturale „Les Films de Cannes a Suceava”, care se va desfașura, in perioada 9 - 11 noiembrie, la Cinematograful Modern, va aduce in fața publicului sucevean filme recompensate cu mari premii la Cannes, dar și la Veneția sau Locarno, precum și actori și regizori ...

- 19 documentare, 19 invitati din 4 tari in 5 zile ! In perioada 14-18 noiembrie 2018, Cinema Ateneu, Institutul Francez din Iasi si Centrul cultural german vor gazdui cele mai recente filme documentare si invitati din Romania, Franta, Germania si Marea Britanie. Cea de-a noua editie a Festivalului de…

- Documentarul AGERPRES "Marea Unire: Romania, la 100 de ani", dedicat Centenarului Marii Uniri, va fi proiectat, sambata, de la ora 17.00, la Cinema Unirea din Botosani, in cadrul Caravanei celor 100 de filme. Tot sambata, in holul cinematografului Unirea, va avea loc vernisajul expozitiei…

- Autoritatile de la Caracas il vor denunta in fata Natiunilor Unite pe secretarul general al OSA, Luis Almagro, pentru "incitare la o interventie militara" in Venezuela, a anuntat sambata vicepresedinta venezueleana Delcy Rodriguez, citata de AFP. "Venezuela il va denunta in fata ONU si altor instante…

- CHIȘINAU, 6 sept — Sputnik. Specialiștii Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) au declarat ca peste 1,4 miliarde de oameni risca sa se confrunte cu diabetul zaharat de tip 2, boli cardiovasculare, demența, cancer la sân și de colon din cauza modului de viața pasiv. © Sputnik /…

