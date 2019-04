Stiri pe aceeasi tema

- O nava japoneza a plecat vineri sa se alature unui grup de vase care vor vana 127 de balene in apele de coasta ale Japoniei, in pofida criticilor internationale, a informat agentia de presa Kyodo, citata de dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Toți romanii sunt vizați! Prețul gazului va fi…

- O nava japoneza a plecat vineri sa se alature unui grup de vase care vor vana 127 de balene in apele de coasta ale Japoniei, in pofida criticilor internationale, a informat agentia de presa Kyodo, citata de dpa. Aceasta va fi ultima misiune a ceea ce Japonia numeste "programul sau de cercetare…

- O instanta din Japonia a decis miercuri despagubirea a 152 de persoane evacuate dupa accidentul nuclear de la Fukushima, din 2011, informeaza AFP preluata de Agerpres. Tribunalul districtual din Yokohama a condamnat guvernul nipon si compania Tokyo Electric Power (Tepco) la plata sumei de 419,6…

- Producatorul auto francez Renault a confirmat joi numirea lui Jean-Dominique Senard in functia de presedinte si a lui Thierry Bollore in functia de director general, transmite Reuters. "În plus, Consiliul de Administraţie al Renault vrea să supervizeze în mod activ funcţionarea…

- "Carlos Ghosn tocmai a demisionat noaptea trecuta", a declarat Bruno Le Maire. O reuniune a Consiliului de Administratie al Renault era programata sa aiba loc la ora locala 10:00 (11:00, ora Romaniei) la sediul companiei de la Boulogne-Billancourt, in apropiere de Paris. Surse care au dorit…

- Doar barbatii adulti din familia imperiala nipona vor avea dreptul de a participa la una dintre ceremoniile principale care vor fi organizate pentru a marca incoronarea printului mostenitor Naruhito, in luna mai, a anuntat joi presa japoneza, citata de DPA. Guvernul nipon a decis sa urmeze exemplul…

- Japonia ar trebui sa adopte o atitudine ”mai umila” fata de Istorie, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, in contextul in care relatiile intre cei doi aliati ai Washingtonului raman afectate de contencioase istorice si teritoriale, relateaza AFP.Aceste diferende sunt in principal…

- Incidentul s-a petrecut marti dimineata, la putin timp dupa miezul noptii in zona Harajuku, in apropiere de Altarul Meiji, in centrul capitalei Japoniei. Noua persoane au fost ranite, dintre care una grav, dupa ce un barbat a intrat deliberat cu masina intr-o multime care sarbatorea trecerea…