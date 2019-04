Stiri pe aceeasi tema

- Doua adolescente, victime ale gravului accident de microbuz din Capușu Mare, sunt intubate la Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) Cluj-Napoca, iar starea inca lor nu s-a stablizat. Trei persoane au fost operate și detubate.

- O pasagera intr-un avion care circula pe ruta Paris - Iasi a fost preluata marti de un echipaj SMURD si dusa la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul "Sf Spiridon", a informat coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu.

- O pasagera intr-un avion care circula pe ruta Paris - Iasi a fost preluata marti de un echipaj SMURD si dusa la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul "Sf Spiridon", a informat coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, informeaza Agerpres.Citește și: Primar PSD, condamnat la patru…

- Doi tineri ieseni se afla in stare extrem de grava in urma unor intoxicatii suferite. Cel mai grav caz este cel al unui barbat in varsta de 35 de ani, medic stomatolog iesean, care, saptamana trecuta, in week-end, a baut o cantitate insemnata de alcool, consumand de asemenea si alcool metilic, nestiindu-se…

- Un nou caz strigator la cer s-a petrecut luni, 4 martie, la Unitatea de Primire a Urgențelor a Spitalului Județean Satu Mare. Dupa ce a așteptat ore in șir pana sa fie examinat, un pacient a fost trimis acasa cu un tratatment bazat pe analizele altei persoane. Cazul a fost relatat de catre binecunoscutul…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a fost victima unui accident rutier in cursul diminetii de ieri, 14 februarie, in Valea Lupului, chiar pe trecerea de pietoni. I-au fost acordate ingrijiri de catre echipajele medicale, la fata locului ajungand si echipaje de politie pentru a stabili circumstantele…

- O femeie in varsta de 69 de ani a decedat, joi dupa-amiaza, in ambulanta ce o transporta la spital, dupa ce a fost lovita de un autocamion pe o trecere de pietoni din Suceava. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, accidentul s-a produs in cartierul sucevean Burdujeni, iar victima…

- In urma accidentului produs in data de 4 februarie 2019, pe autostrada A3, intre Gilau și Turda, cinci barbați au fost conduși la Unitatea de Primire a Urgențelor. Spitalul Județean de Urgența Cluj-Napoca a oferit detalii despre starea pacienților, la solicitarea jurnaliștilor. La o zi dupa accident…