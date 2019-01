Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 62 de ani din Bihor a murit, miercuri, din cauza gripei, informeaza Institutul de Sanatate Publica, care precizeaza ... The post Un nou deces, in vestul tarii, din cauza gripei. Numarul victimelor a ajuns la 29/ Un partid din opozitie cere declansarea EPIDEMIEI de gripa appeared…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, dupa ce, marți, un tânar în vârsta de 17 ani din Teleorman a fost confirmat cu virusul gripal A, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica. Un tânar în vârsta de 17 ani din județul Teleorman,…

- Vaccinarea antigripala este importanta chiar si in luna ianuarie, spune presedintele Societatii Romane de Microbiologie, precizand ca sezonul gripal a debutat mai devreme in acest an decat anul trecut. Copiii cu viroze respiratorii trebuie sa fie examinati de medic si sa NU IA ANTIBIOTICE.

- Doi pompieri si-au pierdut viata si alte peste 40 de persoane au fost grav ranite sambata dimineata intr-o puternica explozie in urma unei scurgeri de gaze survenita in mod accidental intr-un imobil din centrul Parisului, au indicat surse de pe langa Parchetul din Paris, citate de AFP. Zece…

- UPDATEIncendiul izbucnit, luni seara, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta a fost lichidat, locuinta respectiva fiind insa complet distrusa. Cel mai probabil, focul a pornit de la un mijloc de incalzire lasat nesupravegheat, spun pompierii. Potrivit Inspectoratului pentru…

- Saptezeci si patru de persoane, intre care si militari, au fost condamnate miercuri la inchisoare pe viata de un tribunal turc pentru rolul lor in tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, informeaza agentia de stiri Anadolu, relateaza Reuters. Peste 240 de persoane, majoritatea civili neinarmati,…

- Incendiile din California, care au lasat in urma cel putin 59 de morti, au continuat sa faca ravagii, miercuri, in statul american unde autoritatile se lupta cu flacarile si incearca sa gaseasca circa 130 de persoane date disparute, relateaza joi AFP. Seriful comitatului Butte, Kory Honea, a anuntat…

- Starea mintala influențeaza comportamentul, sentimentele și gândirea unei persoane, cu efect asupra abilitații de a gestiona provocarile zilnice, de a performa la locul de munca și de a relaționa. Sanatatea mintala este la fel de importanta precum sanatate fizica, iar problemele la nivel psihic…