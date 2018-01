Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului a stabilit, marti, castigatorii concursului de proiecte pentru realizarea statuilor Mitropolitului Bartolomeu Anania si a episcopului Nicolae Ivan, care vor avea 3 metri inaltime. Acestea vor fi amplasate in fata Mitropoliei din Cluj-Napoca.

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat la Ungheni printr-o noua ediție a Taberei de sculptura. Autoritațile au decis: și in 2018 la Ungheni va fi organizata o Tabara de sculptura. De data aceasta, va fi dedicata aniversarii de 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Ideea ii aparține primarului Alexandru…

- Marți, 23 ianuarie 2017, de la ora 13:00, Centrul Cultural Reduta gazduiește proiectul „Arhitectura Romaniei Mari”. Manifestarea este inchinata celebrarii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Proiectul „Arhitectura Romaniei Mari” reprezinta un complex eveniment centrat in jurul…

- Arhiepiscopia Ortodoxa a Vadului, Feleacului și Clujului, împreuna cu filiala clujeana a Academiei Române și cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România a deschis, începând cu data de 17 noiembrie 2017, concursul public, ce are ca tema realizarea statuilor care îi…

- Arhiepiscopia Ortodoxa a Vadului, Feleacului si Clujului, impreuna cu filiala clujeana a Academiei Romane si cu sprijinul Ordinului Arhitectilor din Romania a deschis incepand cu data de 17 noiembrie 2017 concursul public, ce are ca tema realizarea statuilor care ii vor reprezenta pe Mitropolitul Bartolomeu…

- Radio Romania Cultural lanseaza, in ziua istorica de 24 ianuarie 2018, campania Centenarul meu. Pe tot parcursul anului, in emisiunile de actualitate ale postului, romanii vor spune ce inseamna pentru ei un veac de națiune romana unita. Daca pana acum la radio au venit istorici, specialiști, antropologi…

- Radio Romania Cultural lanseaza, in ziua istorica de 24 ianuarie 2018, campania Centenarul meu. Pe tot parcursul anului, in emisiunile de actualitate ale postului, romanii vor spune ce inseamna pentru ei un veac de natiune romana unita. Daca pana acum la radio au venit istorici, specialisti, antropologi…

- Ediția din 2018 a festivalului de film documentar Astra Film Festival se va derula sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, alaturi de alte patru evenimente culturale organizate in Romania și strainatate, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidentiala. ”Presedintele Romaniei,…

- Proiectul modernizarii Sectiei de terapie intensiva nou-nascuti a Spitalului Judetean Constanta, care nu a mai fost refacuta din 1968, anul construirii spitalului, marcheaza incheierea primei etape a lucrarilor de renovare si una dintre cele mai complexe, cea de demolare a vechii structuri si de recompartimentare…

- Ioan Bolovan: ,,. Pentru romani insa, anul 1918 reprezinta momentul astral al națiunii romane’’ Profesorul universitar doctor Ioan Bolovan, unul dintre cei mai valoroși istorici romani, ne-a acordat un interviu in exclusivitate. Domnia Sa este profesor la UBB Cluj-Napoca. Ii mulțumim pentru amabilitatea…

- Partidul România Unita (PRU) prin intermediul filialelor din Transilvania, considera actul semnat la Cluj-Napoca “o provocare iresponsabila la adresa poporului român, o grava încalcare a Constitutiei României si a legilor tarii si lipsa de respect fata de sarbatorirea…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Numar record de turisti la Salina Turda Salina Turda a atins in 2017 un nou numar record de turisti, fiind inregistrati peste 600.000 de vizitatori, cu cateva sute mai multi fata de anul precedent. Potrivit directorului Simona Baciu, cei mai multi turisti straini provin din tari precum Ungaria,…

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, a avertizat asupra efectelor incalzirii globale spunand ca oamenii chinuie pamantul si polueaza natura inconjuratoare, astfel ca ziua de Boboteaza, desi e una frumoasa, a devenit prea calduroasa, transmite corespondentul MEDIAFAX. IPS Andrei Andreicut a declarat,…

- Centenarul Unirii a inceput la Cluj cu o pagina FB si planuri pentru noi monumente. Ce urmeaza Romania a intrat in Anul Centenarului, iar Primaria Cluj-Napoca a pregatit o lista de proiecte dedicate aniversarii, printre care figureaza amplasarea unor statui in oras dedicate unor personalitati…

- Circa 15.000 de sticle de apa sfintita vor fi date credinciosilor sambata, 6 ianuarie, dupa slujba religioasa din Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, spune ca vineri, 5 ianuarie, se fac slujbe speciale, conform adevarul.ro. Preotul Bogdan Ivanov,…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Institutul Internațional de Coaching, și FC Universitatea Cluj au încheiat un parteneriat pentru 2018. Protocolul denumit ”PSI-U: Program de coaching psihologic pentru fotbaliști profesioniști”…

- Orchestra Simfonica „Napocensis” din Cluj Napoca a sustinut un „Concert de Sarbatori” la Palatul Cultural Blaj, ieri, 28 decembrie 2017, primul mare eveniment gazduit de acest edificiu dupa reabilitare. Intr-un decor superb, o sala arhiplina a vibrat pe acordurile muzicii, cantecele si colindele de…

- Felix Stroe a prezentat planul de investitii in infrastructura pentru 2018 Felix Stroe, ministrul transporturilor foto: arhiva Ministrul transporturilor, Felix Stroe, le-a prezentat, astazi, premierului si colegilor din cabinet proiectele prioritare care vor fi puse în practica începând…

- Primul tramvai dedicat Centenarului Marii Uniri a fost pus astazi in circulație in municipiul Arad, cu scopul de a omagia, intr-un mod inedit implinirea a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Proiectul se inscrie in seria de activitați dedicate Centenarului Marii Uniri care vor fi puse…

- Curtea de Apel a decis ca recursul formulat de Hidroelectrica prin care compania de stat contesta decizia Garzii de Mediu de a fi reevaluat impactul produs de proiectul hidroenergetic Bumbești-Livezeni este nefondat. Astfel, lucrarile au fost sistate. "Vorbim despre o investiție de interes…

- Sperantele locuitorilor din Domnesti ca vor circula si ei mai bine sunt naruite de proiectul de buget pe 2018, elaborat de Ministerul Transporturilor, care nu prevede niciun ban pentru constructia unui pasaj suprateran intre centura Bucuresti si localitatea lor. Proiectul de buget, deja aprobat…

- Primarul Emil Boc a avertizat ca municipiul Cluj-Napoca pierde 28 de milioane de euro din bugetul pe anul 2018 si risca sa renunte la unele investitii, facând apel la toti parlamentarii de Cluj sa sustina la dezbaterile pe proiectul de buget pe anul viitor majorarea cotelor din impozitul pe…

- Potrivit reprezentantilor Aeroportului International ”Traian Vuia” din Timisoara, mai multi oameni de afaceri din Europa au sosit cu aeronave private si au fost primiti in Salonul Oficial. Acestia au plecat ulterior spre judetul Caras-Severin, unde va avea loc partida anuala de vanatoare organizata…

- Mai multi oameni de afaceri din Europa au sosit cu aeronave private si au fost primiti in Salonul Oficial, potrivit reprezentantilor Aeroportului International ”Traian Vuia” din Timisoara, scrie News.ro. Acestia au plecat ulterior spre judetul Caras-Severin, unde este organizata partida anuala de…

- Mai multi oameni de afaceri din Europa au sosit cu aeronave private si au fost primiti in Salonul Oficial, potrivit reprezentantilor Aeroportului International ”Traian Vuia” din Timisoara, scrie News.ro. Acestia au plecat ulterior spre judetul Caras-Severin, unde va avea loc partida anuala de vanatoare…

- Ce monumente noi vor aparea in Cluj cu prilejul Centenarului Marii Uniri Un cardinal, un episcop si un mitropolit vor avea statui de Centenar, la Cluj, unde este dorit si un Monument al Marii Uniri. Primaria Cluj-Napoca a pregatit o lista de proiecte dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri,…

- “Investim pentru drumuri mai sigure” (P) Societatea ROAD&SAFETY MACHINES SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, deruleaza incepand cu data de 17.11.2017, pe o durata de 8 luni, proiectul “INVESTIM PENTRU DRUMURI MAI SIGURE”, cod SMIS 102524 in cadrul Programului Operational Regional (POR 2014-2020), Axa prioritara…

- "Ultima data cand un avion de pasageri a decolat de pe aeroportul din Baia Mare a fost pe data de 20 noiembrie 2015. Au trecut 2 ani de atunci", a relatat Izabela Jurasko, corespondent Digi24 Oradea. Pe 22 decembrie 2015 activitatea la aerogara a fost suspendata temporar, iar o saptamana mai tarziu…

- Consilierii locali au aprobat marti în sedinta extraordinara un protocol de colaborare între Compania de Drumuri si primariile din cele 4 unitati administrativ teritoriale pe unde ar urma sa treaca centura metropolitana. “Suntem în prezenta unei sedinte care va marca…

- Bombardier Insights ediția a 2-a Bombardier Insights, un program informal de sharing knowlegde, a strans miercuri seara peste 100 de clujeni la a doua sa ediție. Proiectul e lansat in Cluj-Napoca de producatorul global de avioane și trenuri Bombardier Transportation și are forma unor intalniri intre…

- In cadrul sedintetei CL de marti 21 noiembrie 2017 a fost discutat proiectul privind amenajarea unui muzeu gastronomic in cladirile degradate din parcul castelului. Potrivit celor afimate de primar un anume profesor Szabo de la Cluj Napoca s-a implicat in ajutorarea primariei pentru acest demers. In…

- In cadrul sedintetei CL de marti 21 noiembrie 2017 a fost discutat proiectul privind amenajarea unui muzeu gastronomic in cladirile degradate din parcul castelului. Potrivit celor afimate de primar un anume profesor Szabo de la Cluj Napoca s-a implicat in ajutorarea primariei pentru acest demers. In…

- Mitropolia Clujului anunța organizarea unui concurs pentru realizarea unor statui ce vor fi amplasate în fața Catedralei din Cluj-Napoca Statuile îi vor înfațișa pe Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania, doua personalitați marcante…

- Clujul vrea sa amenajeze un parc nou, din bani europeni. Va avea și un lac de 2-3 hectare O padure-parc ar urma sa fie amenajata in Cluj-Napoca. Primaria vrea sa amenajeze un parc nou de agrement, care ar urma sa se numeasca „Padurea clujenilor". A fost pornitao licitatie pentru proiectarea…

- Primaria orașului Ardud și Casa de Cultura „Dr. Augustin Mircea” au placerea sa va invite la: Conferința de istorie „MIRACOLUL MARII UNIRI 1918” Vineri, 17 noiembrie 2017, ora 14:00 in Sala de Conferințe a Primariei orașului Ardud Moderator: actor și regizor Liviu Pancu, Tirgu Mureș Conferința va…

- Acordul a fost semnat joi cu partenerii consorrtiului NEXT-E. Proiectul face posibila construirea unei retele de incarcare pentru autovehicule electrice in sase tari din Europa Centrala si de Est: Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croatia si Romania.

- Astfel, CCR a dezbatut, joi, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, obiectie formulata de un numar de 50 de deputati…

- O comuna timișeana beneficiaza de finanțare din fonduri guvernamentale pentru asfaltarea a mai mult de jumatate din totalul strazilor din localitate. ”Proiectul este in curs de implementare. Am inceput anul trecut, iar 50 la suta din lucrari au fost efectuate. Din 14 strazi cuprinse in proiect au mai…

- Inca un tramvai pictat pe strazile Clujului "Galerie de arta pe roți” este al patrulea proiect care va fi finanțat din Fondul Jazz in the Park 2017. Un numar de 11 proiecte au fost depuse de persoane fizice și ONG-uri în cadrul apelului public de intervenție culturala în spațiul public,…

- Specialitatile Spartan pot fi savurate in VIVO! Cluj-Napoca (P) Incepand de astazi, 7 noiembrie, clientii VIVO! Cluj Napoca se vor putea bucura de specialitatile inspirate din bucataria greceasca – lantul de restaurante Spartan inaugureaza o noua locatie in zona de food court a centrului comercial.…

- Conform explicațiilor, date de comisarul șef – Alin Haniș, cei care refuza sa se legitimeze vor avea de plata amenzi care pot ajunge pana la 1500 de lei. Polițiștii ar urma, pentru prima data, sa știe clar ce au voie sa faca din momentul in care opresc o persoana pentru legitimare. In…

- Mii de persoane protesteaza in mai multe orașe din țara fața de proiectul de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare. * Aproximativ 3.000 de persoane protesteaza în centrul orașului Cluj-Napoca cerând…

- CHISINEU CRIS. Primaria Orasului Chisineu Cris se pregateste de construirea unui nou sediu pentru Parchetul de pe langa Judecatoria din localitate. Proiectul e gata, acum se obtin ultimele avize si se asteapta desemnarea constructorului. Pentru aceasta a fost initiata o licitatie al carei rezultat…

- Primarul Emil Boc a anunțat ca reabilitarea Pieței Mihai Viteazu va fi realizata în 2018, pentru întâmpinarea centenarului Marii Uniri. ”Am trecut la activitatea de reabilitare a statuii lui Mihai Viteazu și de reabilitare a pieței. Am tot așteptat…

- In cursul lunii octombrie 2017 a fost semnat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) actul adițional pentru reabilitarea drumului Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Remeți pe Someș. Finanțarea pentru reabilitarea drumului județean DJ 182B, tronson cuprins…

- Un proiect cu fonduri europene in valoare de aproximativ 12 milioane lei, care vizeaza inființarea a 40 de firme in Regiunea de Sud-Est a țarii și finanțarea planurilor de afaceri ale fiecareia cu cate 40.000 euro, a fost caștigat de Asociația Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare…

- La manifestarile desfasurate in municipiul Carei la Monumentul Ostașului Roman au participat alaturi de autoritatile locale si judetene, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, și ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor. Dupa deschiderea ceremonialului…

- "Programul AP-Arsuri a fost pus in dezbatere publica anul trecut dupa care a fost retras. Noi l-am reluat. Practic, este vorba despre un ordin de ministru. Dupa ce am incheiat ordinul de ministru cu privire la functionarea unitatilor de arsi mari, am reluat ordinul de ministru cu privire la AP-Arsuri,…