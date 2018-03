300.000 de euro intr-o aplicatie care-ti arata "pretul corect" al locuintelor Imobiliare.ro anunta lansarea unei &"platforme de expertiza imobiliara&" cu acces gratuit pentru utilizatori, care include un modul de comunicare directa intre utilizator si un expert si ansamblu de resurse in procesul de achizitie, vanzare sau inchiriere a unei locuinte, precum si un instrument de verificare a pretului, un calculator de credite si o sectiune dedicata expertilor parteneri. Investitia in aceasta platforma se ridica la 300.000 de euro. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro 0 0 0 0 0 0

