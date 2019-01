Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare continua sa caute supravietuitori in cazul spargerii unui baraj minier din Brazilia, care a provocat o alunecare masiva de teren, in urma careia 58 de persoane au murit, iar alte peste 300 sunt date disparute, potrivit celui mai recent bilant comunicat de autoritati.

- Autoritatile braziliene au anuntat sambata ca au gasit 11 corpuri, in urma revarsarii de noroi provocate de ruperea, cu o zi inainte, a unui baraj apartinand gigantului miner Vale, iar 296 de persoane erau in continuare date disparute, in timp ce ploaia ingreuna si mai mult cautarile, cu o slaba…

- Cel putin noua persoane au murit in urma ruperii unui baraj al gigantului minier Vale in Brazilia, insa bilantul ar putea creste in mod considerabil, dupa ce aproximativ 300 de persoane au fost date disparute sambata, iar sansele de a gasi supravietuitori sunt considerate minime, relateaza AFP.

- Cel puțin 7 persoane au murit dupa ce un baraj minier s-a rupt in statul brazilian Minas Gerais, in timp ce alte 200 de persoane sunt in continuare disparute, a informat Avimar de Melo, primarul orașului...

- Mai multe persoane au murit în Brazilia, dupa ce s-a rupt un baraj minier din Brumadinho, un oraș din statul Minas Gerais (sud-est), a spus vineri un șef al pompierilor pentru AFP, fara sa precizeze un bilanț precis. În 2015, ruperea unui baraj minier a provocat moartea a 19 persoane…

- In perioada 30 decembrie - 4 ianuarie, au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 188 de persoane care fac obiectul unor semnalari in S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), in urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca…

- Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Prahova, echipaje de interventie de la postul de jandarmi montani Cheia participa, vineri seara, la o actiune de cautare a unui grup de sase persoane care s-au ratacit in Muntii Ciucas. Conform sursei citate, grupul de persoane este format din trei adulti…

- James „Whitey“ Bulger,originar din Boston, și unul dintre cei mai cunoscuți mafoi ai Statelor Unite, alaturi de Osama bin Laden, pe lista celor mai cautate persoane din lume, a fost ucis la o inchisoare federala din West Virginia, potrivit unor surse citate de Reuters.