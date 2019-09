30 septembrie – termenul scadent pentru plata impozitelor şi a taxelor locale La inceputul lunii octombrie, fiscul ploiestean va demara actiunile de recuperare a debitelor prin executare silita N. Dumitrescu Proprietarii de case, terenuri si masini care n-au trecut pe la fiscul local sa-si achite darile, trebuie sa se grabeasca. Termenul scadent pentru plata impozitelor si a taxelor locale aferente semestrului al doilea al anului este data de 30 septembrie. Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent, fiscul va calcula majorari de intarziere de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, pana la data stingerii integrale a obligatiilor fiscale datorate.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Turda – Direcția Impozite și Taxe Locale – aduce la cunoștința contribuabililor, persoane fizice și persoane juridice, ca termenul de plata pentru impozitele și taxele locale... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Municipiului Targoviște anunța ca termenul limita pana la care se pot plati obligațiile fiscale, aferente semestrului II al anului fiscal 2019, fara majorari de intarziere a taxelor și impozitelor datorate bugetului local, este sfarșitul acestei luni. Potrivit legislației in vigoare, contribuabilii…

- Primaria Municipiului Targoviște anunța ca termenul limita pana la care se pot plati obligațiile fiscale, aferente semestrului II al anului fiscal 2019, fara majorari de intarziere a taxelor și impozitelor datorate bugetului local, este sfarșitul acestei luni. Potrivit legislației in vigoare, contribuabilii…

- Locuitorii din Alba Iulia care au incercat sa iși achite vineri taxele și impozitele locale prin intermediul portalului ghiseul.ro, nu au reușit. In jurul orei 13,30, siteul a afișat o notificare prin care a anunțat ca sistemul nu funcționeaza: ”Sistemul informatic al instituției Alba Iulia ese momentan…

- Zalauanii mai au la dispoziție aproximativ trei saptamani pentru a achita taxele și impozitele locale aferente anului in curs. In acest sens, reprezentanții Primariei Zalau reamintesc tuturor contribuabililor, persoane fizice si juridice, ca luni, 30 Septembrie 2019 este ultimul termen scadent pentru…

- Ziarul Unirea Ultimele saptamani pentru plata taxelor și impozitelor locale. Penalitați pentru contribuabilii care depașesc data limita de depunere a sumelor de bani Persoanele fizice și juridice sunt obligate ca, pana la finalul acestei luni, sa achite taxele și impozitele datorate bugetului local.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) ii asteapta pe toti cei interesati a incasa renta viagera agricola, aferenta anului 2018, sa se prezinte la centrul judetean din Baia Mare pentru vizarea carnetelor de rentier. Termenul limita este 31 august 2019. In judetul Maramures sunt 187…

- La aproape un an de zile de la demararea activitaților din proiectul „INCLUZIV – investitie europeana pentru dezvoltarea sociala in Cugir”, 610 persoane primesc in prezent sprijinul și asistența necesara pentru a depași situațiile vulnerabile in care se afla. Este vorba in mare majoritate de cetațeni…