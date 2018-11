Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 30 noiembrie, in care se face pomenirea Sfantului Apostol Andrei cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei, a fost consacrata ca zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Sfantul Apostol Andrei a fost proclamat Ocrotitorul Romaniei, in ...

- Sfantul Andrei 2018. Credinciosii il praznuiesc, vineri, pe Sfantul Apostol Andrei, crestinatorul neamului romanesc. Ziua de 30 noiembrie este, totodata, sarbatoare bisericeasca nationala.

- Chiar in ajunul Zilei Naționale a Romaniei, pe 30 noiembrie, credincioșii il praznuiesc pe Sfantul Andrei, cel considerat ocrotitorul romanilor. „Cel dintai chematul”, el a raspuns primul chemarii lui Hristos la apostolat. Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei apare deopotriva in calendarul ortodox,…

- Credinciosii il praznuiesc, vineri, pe Sfantul Apostol Andrei, crestinatorul neamului romanesc. Ziua de 30 noiembrie este, totodata, sarbatoare bisericeasca nationala, conform news.ro.Noaptea din ajun este asociata in popor cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea…

- Peste 850.000 de romani poarta numele Sfantului Andrei, pe care creștin-ortodocșii il sarbatoresc, vineri, 30 noiembrie. Sfantul Andrei este considerat apostolul romanilor, numeroase manastiri și biserici luandu-l ca ocrotitor. Ziua Sfantului Andrei marcheaza debutul sezonului sarbatorilor de iarna…

- Nascut evreu, fara a fi cunoscut daca Andrei era numele sau real, de celebrarea acestuia se leaga mai multe traditii si obiceiuri care umbresc componenta religioasa, noaptea de Sfantul Andrei fiind cunoscuta ca fiind una de „Halloween", dupa numele sarbatorii de tip american, si se leaga de aceasta…

