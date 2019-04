30 de zile de foc politic în România. Chirieac: Se distruge ce a mai rămas "Daca ar fi numai politic, ar fi perfect. Din nefericire, noi ne-am obisnuit ca justitia si statul subteran sa se amestece in politica. Atunci, apar lucruri de nesuportat, apar abuzuri inspaimantatoare, apare o Romanie ravasita. Se distruge ce a mai ramas din imaginea Romaniei in exterior, se blocheaza investitiile, capitalul si asa mai departe. Eu imi doresc sa fie o lupta politica in Romania, eminamente politica, pentru ca, prin interventiile astea ale justitiei, ale unor insi din justitie, in viata politica, s-au nascut formatiuni politicie neo-marxiste, cu declaratii inspaimantatoare,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imbranceli la ieșirea lui Liviu Dragnea de la ICCJ "Era cat pe ce sa fie linsat. Politica domnului Iohannis si a opozitiei este asaltul in permanenta asupra lui Liviu Dragnea, asaltul cu justitia. Si pentru ca justitia nu se lasa usor convinsa s-au adus si 300 de persoane sa urle, sa tipe,…

- "Este o consecința pur formala pentru ca domnul presedinte Iohannis sa raporteze in afara tarii: "m-am consultat cu societatea civila, uite ONG - urile". De ce din 113.000 de ONG-uri, cate am aflat ca sunt in Romania, ai chemat numai 10, nu stiu. "M-am consultat cu magistratii". Magistratii au spus…

- Theresa May a declarat ca este dispusa demisioneze doar pentru a se face progrese in procedura Brexit. Bogdan Chirieac a analizat, in emisiunea Punctul de Intalnire, de la Antena 3, situația in care se afla acum premierul Marii Britanii. "Este un gest de politician autentic. Acolo sunt Oxford,…

- "Date in premiera nationala. Ce s-a intamplat cu aurul Romaniei intre '69 si '89. Un tabel oficial de la Banca Nationala, cifre oficiale. In 1969, Romania avea un stoc total de 114,4 tone, dintre care 89,6 tone erau in tara si 24,8 in strainatate. In 1970, avea 44,8 tone in strainatate, marisem stocul…

- La inceputul emisiunii „Punctul de intalnire" de la Antena 3, miercuri, 20 februarie, Radu Tudor a facut urmatoarele precizari: „Daca pana la miezul nopții nu apare niciun semnal de la Palatul Cotroceni, și e foarte puțin probabil, incepand din aceasta noapte, cele doua ministere, Transporturi și…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti, la Antena 3, ca Romania este o țara care are interese, care iși dorește anumite perspective și care cauta instrumentele necesare...

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a acordat un interviu jurnalistului Antena 3, Radu Tudor, in cadrul emisiunii ”Punctul de Intalnire”. Acesta a spus ca Romania este un membru valoros al Alianței și mulțumește țarii noastre pentru modul in care iși indeplinește rolul.Citește…

- Bogdan Chirieac a declarat, miercuri seara, in emisiunea "Punctul de Intalnire", moderata de Radu Tudor, ca dezastrul Romaniei a inceput inca din 2005, la o luna dupa ce președintele Traian Basescu a devenit președinte. "Eu ințeleg urmatorul lucru: dezastrul Romaniei a inceput odata cu epoca…