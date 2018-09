Stiri pe aceeasi tema

- Infectia cu virusul West Nile, transmis mai ales de tantari, a facut 30 de victime in Romania in acest an. Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, de la debutul sezonului ...

- Infectia cu virusul West Nile, transmis mai ales de tantari, a facut 30 de victime in Romania in acest an. Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, de la debutul sezonului 2018 pana in

- Ministerul Sanatatii reaminteste autoritatilor administratiei publice locale sa continue masurile de dezinsectie in localitati pentru a preveni raspandirea infectiei cu virus West Nile. Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile,…

- Peste 165 de cazuri de meningite si meningo-encefalite cauzate de infectia cu virusul West Nile au fost inregistrate incepand din 2 mai si pana in 6 septembrie, anunta Ministerul Sanatatii (MS). Institutia precizeaza ca 17 persoane au murit din cauza infectiei cu acest virus, transmis prin intepatura…

- Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai pana in data de 29 august, au fost inregistrate 117 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile, fiind inregistrate 12 decese.…

- Ministerul Sanatatii anunța ca pana in prezent, au fost inregistrate 117 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile si 12 decese, insa persoanele din urma sufereau si de alte afectiuni. Ministerul mai arata ca nu este vorba de o epidemie.“Conform datelor…

- 117 cazuri de meningita cauzata de infecția cu virusul West Nile și 12 decese s-au inregistrat anul acesta in Romania, in perioada 2 mai – 29 august, potrivit datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile. Conform declarațiilor…

- Cazurile de meningite/meningo-encefalite cu virus West Nile depistate si inregistrate in Romania sunt ‘sporadice’ si in prezent nu exista riscul unei epidemii, se arata intr-o informare a Ministerului Sanatatii. Specialistii mentioneaza ca infectia cu virus West Nile nu se transmite de la om la om,…