30 de milioane de sclavi in lume

- Majoritatea celor 3,5 milioane de refugiati sirieni care traiesc in Turcia nu se vor intoarce in tara lor, chiar daca acolo razboiul se va termina, estimeaza intr-un raport Avocatul turc al Poporului, care din acest motiv cere guvernului de la Ankara sa ia masuri pentru integrarea acestor refugiati,…

- Europenii nu se vor putea apara fara ”o adevarata armata europeana”, a sustinut presedintele Frantei. ”Europenii nu vor fi pratejati daca nu se decide constituirea unei armate europene adevarate. Fata de Rusia, care este la frontierele noastre si care a aratat ca poate fi amenintatoare (…), trebuie…

- Masina va fi expusa la viitorul salon Retromobile din Paris, in februarie 2019, si scoasa la licitatie de casa Artcurial Motorcars. La aceasta traditionala licitatie va fi adusa o perla rara: un model Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta din 1939. Pretul este estimat intre 16 si 22 milioane de euro.…

- Stiti vorba aia: cainii latra, ursul merge. Asa si minunata Justitie, idem si Elena Udrea. Judecatorii i-au mai pus sechestru pe niste milioane de euro Elenei Udrea. Asa si? Ea ne-a aratat ca are cu ce (numai procurorii nu sunt in stare sa afle), dovada ca e bine mersi in Costa Rica, unde viata nu […]…

- Miliardarul va demisiona din functia de presedinte al companiei Tesla, trebuie sa plateasca o amenda de 20 de milioane de dolari catre Securities and Exchange Commission (SEC), comisia care supravegheaza piata de capital americana, iar producatorul de masini electrice alti 20 de milioane de dolari…

- Cresterea nivelului de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera pana in 2050 va reduce valoarea nutritiva a numeroase culturi, ceea ce ar putea produce deficiente de zinc, fier si proteine in cazul a milioane de persoane, avertizeaza un studiu publicat luni in jurnalul stiintific Nature Climate Change…

- Sergej Milinkovici-Savici, 23 de ani, nu mai pleaca de la Lazio, dupa ce mijlocașului sarb i s-a oferit un contract de 3 milioane de euro anual pana in 2023, fara clauza de reziliere. Serbia - Romania se joaca pe 10 septembrie, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. N-a…