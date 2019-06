Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane vor participa, in perioada 6 - 21 iunie, cu 30 de infanteristi marini, la exercitiul multinational BALTROPS 19 (Baltic Operations), care se va desfasura la Kiel (Germania), Insula Saaremaa (Estonia), Klapeida (Lituania), Ravlunda (Suedia) si in apele internationale ale Marii…

- Alegatorii din 21 de tari membre ale Uniunii Europene sunt invitati duminica la urne pentru alegerea viitorilor membri ai Parlamentului European. In primele trei zile ale scrutinului, organizat in perioada 23-26 mai, si-au exprimat dreptul de vot alegatorii din Olanda, Marea Britanie,…

- Exceptia este Suedia, unde media de varsta pentru baietii care pleaca de acasa este de 18,4 ani, iar a fetelor, de 18,5 ani. In 2017, cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in Romania (25,6 ani pentru tinere fata de 30,5 ani pentru tineri), Bulgaria (27,5 fata de 31,7), Croatia (30 fata…

- Principalele destinatii pentru vehiculele electrice si hibride in functie de valoarea exporturilor au fost, in 2018, Norvegia (39%), SUA (23%) si China (10%), in timp ce importurile in UE au venit in principal din Coreea de Sud (48%), Japonia (35%) si SUA (10%). Cei mai mari exportatori din UE de…

- Italia si China au semnat sambata un Memorandum de Intelegere in sprijinul proiectului de mare amploare cunoscut sub denumirea de "Noul Drum al Matasii", prin care Beijingul urmareste sa-si intensifice comertul cu Occidentul in pofida reticentei UE. Documentul - structurat în 29 de acorduri…

- Douazeci si unu de sportivi din opt tari au utilizat transfuzii de sange ilegale, pentru imbunatatirea performantelor, si au fost identificati de procurorii germani, care au dezmembrat o retea de dopaj condusa de medicul german Mark Schmidt, informeaza agentia DPA. Kai Graeber, procurorul sef al unitatii…

- ​Rezultatul privind Brexit înca nu este cunoscut, asadar este normal ca britanicii sa se întrebe despre situatia calatoriilor, pasapoartelor si chiar a animalelor de companie. În cazul unui Brexit fara un acord, multe lucruri se vor schimba. De exemplu, cetatenii britanici vor trebui…