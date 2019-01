Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30 de persoane candideaza pentru un loc dintre cele 290 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual, scoase la concurs la nivelul structurilor Politiei Romane. Peste 8.400 de cereri de inscriere au fost depuse de persoane care vor candida pe unul dintre cele 290 de posturi…

- Peste 8.400 de cereri de inscriere au fost depuse de persoane care vor sa ocupe unul dintre cele 290 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual, scoase la concurs la nivelul structurilor Politiei Romane. Cea mai mare concurenta a fost inregisterata in judetul Dolj.

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursa externa, a patru posturi vacante de personal contractual, dupa cum urmeaza: 1 personal contractual referent II la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova Serviciul de Combatere…

- Poliția Romana scoate la concurs posturi cu incadrare din sursa externa. Cei care iși doresc o cariera in acest domeniu se pot inscrie pana in data de 22 ianuarie. Ministerul de Interne (MAI) face noi angajari din randul civililor. Exista 290 de posturi ce urmeaza sa fie ocupate de cei care iși doresc…

- Politia Romana anunta ca sunt scoase la concurs 290 de posturi, prin incadrare directa. Noua sunt la IPJ Alba, respectiv BCCO Alba Iulia. La IPJ Alba mai este vacant un post pentru personal contractual. Inscrierile se fac la sediile unitaților de poliție teritoriale sau din Bucuresti, pana pe 22 ianuarie…

- F.T. Sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in perioada 25 – 30 noiembrie a.c., politistii din cadrul inspectoratelor judetene din tara au efectuat 62 de percheziții domiciliare și au pus in aplicare 33 de mandate de…

- Au fost scoase la concurs peste 500 de posturi de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si al structurilor subordonate. Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, 9 noiembrie, memorandumul propus de MAI. Potrivit unui comunicat de presa remis sambata de MAI, memorandumul priveste deblocarea…

- Peste 500 de posturi de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si al structurilor subordonate au fost scoase la concurs, dupa ce Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, 9 noiembrie, un memorandum propus de MAI. Memorandumul priveste deblocarea a 506 posturi de conducere din cadrul Ministerului…