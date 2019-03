Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunța ca ziua de marți, 30 aprilie, va fi libera pentru angajații din sectorul public, in urma deciziei de vineri adoptata in ședința de Guvern. Decizia a fost adoptata deoarece ziua de miercuri, 1 mai, este declarata nelucratoare, conform Codului Muncii.Citește și: Sondaj…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si patronatele organizeaza periodic burse ale locurilor de munca in orase din Spania si Italia, pentru a aduce in tara romanii plecati la munca in aceste tari, a declarat, joi, Marcel Miclau, secretar general al ANOFM, in cadrul unei conferinte…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un contingent de 20.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in 2019, in crestere cu 5.000 fata de anul trecut, informeaza un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). "Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi,…

- Data de 24 ianuarie este declarata zi libera de la Guvern. Aceasta pica intr-o zi de joi, iar acest fapt le-ar putea aduce bugetarilor un beneficiu, și anume, Guvernul ar putea lua decizia sa faca din nou punte cu weekendul și sa aiba parte de patru zile libere la final de ianuarie, respectiv - joi,…

