3 Sud Est lansează Imnul prieteniei 3 Sud Est marcheaza implinirea a 22 de ani de la inființare cu un imn muzical despre cel mai important și mai de preț lucru: „Prietenia”. „Prietenia” este insotita de un videoclip regizat de Iura Luncașu, filmat pe malul lacului Snagov alaturi de cunoștințe și prieteni apropiați ai trupei. „«Prietenia» este o piatra rara, așa […] The post 3 Sud Est lanseaza Imnul prieteniei appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

