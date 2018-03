Stiri pe aceeasi tema

- ECHINOCȚIUL DE PRIMAVARA 2018 are loc pe data de 20 martie. Este momentul în care Soarele, miscarea sa aparenta anuala, trece prin punctul de intersectie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egala cu noaptea în orice loc de pe Pamânt.

- Dupa ședința Primariei de aseara, comandamentul pentru situații excepționale a intervenit promt la deszapezirea drumurilor din Capitala.Orașul se pare ca s-a luminat dupa ninsorile de ieri, ninsori care au ingreunat traficul rutier și au dat mari batai de cap șoferilor.

- Floarea pasiunii Aceasta planta cu aspect exotic este mama sedativelor pe baza de plante și s-a dovedit a fi foarte eficienta in inducerea calmului. Floarea pasiunii este un remediu popular pentru insomnii, așa ca daca suferi de insomnie sau ești stresata/agitata, bea seara o ceașca de ceai.…

- Moarte suspecta in sectorul Buiucani al Capitalei. Cadavrul unui barbat de aproximativ 40 de ani a fost gasit de un paznic in fata Teatrului de Etnografie si Folclor "Ion Creanga".Acesta era gol si avea pe corp semne de moarte violenta. "Eu nu-l stiu.

- Este potrivit sa le oferi flori colegilor, sefilor, partenerilor de afaceri sau clientilor? E o intrebare pe care multa lume si-o adreseaza, in general, din teama de a nu amesteca o relatie de afaceri cu una personala. Cu putina atentie, poti transforma teama intr-un moment reusit.

- Exista putine lucruri care sa respire eleganta. Pura, in cea mai simpla forma a sa. Iar diamantele sunt unul dintre acestea. Fie ca este vorba de un solitar sau de o piesa imbracata in diamante, aceste pietre pretioase sunt epitomul bunului- gust.

- Cum ne tundem in aceasta primavara? Hairstylistul Cristi Pascu ne ofera 3 solutii! Bobul asimetric Cristi Pascu spune ca reusita acestui tip de bob depinde in totalitate de culoarea parului. “Bobul perfect este ideal atunci cand ai o culoare spectaculoasa, cum ar fi un blond cu reflexe argintii si,…

- Odata cu venirea primaverii și creșterea cu cateva grade a temperaturilor exterioare, tot mai multe persoane ajung sa resimta o stare de slabiciune generala a organismului, cunoscuta sub numele de astenie de primavara. Acest tip de astenie se deosebește de celelalte, care apar in principal toamna și…

- Documentele desecretizate de catre CIA, structura de spionaj extern a SUA, arata ca americanii erau fosrte interesati in perioada Razboiului Rece si de activitatea ambasadorilor tarilor din estul Europei in tari mai putin importante, din Afgrica.

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania – Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de cariera Angajatori de TOP va avea loc in Timisoara pe 16-17 martie, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara, in Bucuresti pe 23-24 martie, la Sala Palatului si…

- In Delta Dunarii se arata primele semne de primavara: apele se dezgheata, pasarile se pregatesc de dansul iubirii. Navele de pasageri aduc primii turisti care vor sa se bucure de salbaticia acestui colt de Rai.

- eMAG reduceri electrocasnice. Primavara este un moment prielnic pentru a face o analiza a propriei bucatarii si pentru a vedea care sunt aparatele electrocasnice care va lipsesc. Daca aveti nevoie de electrocasnice mici, atunci puteti analiza oferta magazinului emag.ro.

- 8 MARTIE. Fiind asociata cu primavara, ziua de 8 Martie este legata simbolic de flori. Mai exact, ,,mascota&" internaționala a sarbatorii este laleaua. Aceasta floare reprezinta primavara și gingașia, deci trebuie oferita femeilor de ziua lor.

- De ce i-a fost frica lui Ștefan Radu, nu a scapat! Saptamana trecuta fundașul central al Metalurgistului Cugir a suportat, la Tg. Mureș, o intervenție chirurgicala la genunchiul drept, din pricina unor leziuni ale ligamentelor și meniscului. Aparatorul in varsta de 28 de ani s-a accidentat in septembrie,…

- Comertul cu amanuntul a franat usor in ianuarie, potrivit datelor transmise luni de reprezentantii Institutului National de Statistica. De la o crestere de peste 13% in decembrie 2017 (fata de decembrie 2016), ianuarie 2018 a adus o incetinire a cresterii, pana la putin peste 11% (fata de ianuarie…

- PROGNOZA…Primavara va veni si in judetul Vaslui, dupa ce, in prima saptamana a lunii martie, am avut temperaturi si de minus 18 grade Celsius. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zonele de deal si local in sud-vestul, sudul si estul judetului. La sfarsitul saptamanii acesteia, valorile…

- Cosmarul unei nopti de iarna va cuprinde Romania. Vine ploaia inghetata, un fenomen care va transforma strazile intr-un urias patinoar. Tot ce atinge aceasta ploaie va ingheta pe loc sub o crusta de gheata: asfalt, masini, cabluri sau copaci.

- Data de 1 martie reprezinta inceputul primaverii, iar martisorul pe care fetele il primesc (in zona Moldovei cei care primesc sunt baietii) reprezinta tocmai vestitorul acestui mare eveniment.

- 'Pana la aceasta data, determinarile facute arata ca lucrurile sunt in regula. Starea de vegetatie este buna, nu avem pana la aceasta data pierderi de recolta, doar acolo unde baltirea nu a putut fi evitata. Sunt anumite zone, unde, in saua terenului respectiv, s-a acumulat mai multa apa, ajungand…

- Primavara va incepe cu temperaturi sub zero grade Celsius in cea mai mare parte a țarii, cu vant și ninsori. Vremea rece se va menține și in urmatoarele trei zile. VREMEA ASTAZI Astazi, valul de frig va persista, vremea mentinandu-se geroasa dimineata in toate regiunile, iar in special in Moldova si…

- Deși ne aflam in plina iarna, la inceputul lunii martie 2018 un numar de 50 de teleormaneni vor pleca in stațiunile balneoclimaterice din țara pentru a-și trata afecțiunile medicale de care sufera, biletele de tratament fiindu-le puse la dispoziție de catre Casa Județeana de Pensii Teleorman. Cei 50…

- PROGNOZA METEO 2018. Potrivit estimarilor facute de meteorologi, primavara acestui an se anunța a fi una ploioasa. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a facut mai multe declarații in legatura cu ceea ce ne așteapta in urmatoarele trei luni și, in special, despre prognoza la inceputul lunii martie. Citește…

- Acum, in perioada sarbatorilor care vestesc venirea primaverii, tot mai multi oameni cauta sa daruiasca celor dragi cadouri dintre cele mai inedite, printre preferatele acestora fiind lucrurile personalizate. Ca vorbim...

- Lucrurile s-au schimbat in relația voastra, iar tu simți ca nu mai este ca la inceput? Nu ignora aceste semne, care iți vor spune daca este cu adevarat ceva in neregula cu partenerul tau.

- Editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei, intre 22-25 februarie 2018, in cadrul Centrului Expozitional Romexpo. Targul de Turism al Romaniei, editia de primavara 2018 se desfasoara in noile spatii expozitionale – B1 si B2! Avand o suprafata totala de 27.000 mp, pavilioanele B1 si B2 sunt…

- Anul acesta, Guvernul asigura pensionarilor aproape 60.000 de bilete pentru tratament balnear in unitatile de tratament administrate de catre Casa Nationala de Pensii. Astfel, persoanele care dovedesc ca au afectiuni medicale care sa necesite ...

- 1. Berbec și FecioaraSa vedem ce-i aduce impreuna. Sunt plini de contradicții, lucru care-i atrage pe cei din jur. Fecioarele admira increderea. Este uimitoare capacitatea sa de a repara lucrurile care nu mai funcționeaza. totuși pasiunea Berbecului pentru risc și pentru lipsa de analiza…

- Tensiunea mica este cunoscuta si sub denumirea de hipotensiune si se traduce printr-o tensiune arteriala care este in mod constant sub valoarea de 90/60. Unele persoane se nasc cu hipotensiune, de aceea nu pot avea niciun fel de simptome.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o informare de ninsori și vant, valabila in perioada 11 februarie, ora 06 – 12 februarie, ora 04. In intervalul menționat in sudul și in estul Munteniei, precum și in cea mai mare parte a Dobrogei vor fi precipitații mai ales sub forma de ninsoare,…

- Kate Middleton si Meghan Markle au demonstrat, din nou, daca mai era nevoie, ca sunt complet diferite. Aparitiile oficiale din ultimele zile au ridicat o multime de intrebari si aproape ca le-au plasat in lumi opuse, in ciuda statutului similar pe care urmeaza sa il aiba.

- ANM a anuntat vreme neasteptat de calda in zilele urmatoare, pana la 18-19 grade Celsius in unele zone, cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada. "In acest sfarsit de saptamana,...

- Taur și Fecioara Aceste doua semne zodiacale (Taur și Fecioara) sunt compatibile, ambele fiind semne de pamant, potrivit astrologiei. Nativii Taur și Fecioara formeaza un cuplu aproape perfect. Sunt nativii care se ajuta unul pe celalalt, se ințeleg, și intotdeauna au incredere in ei, indiferent…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Numarul maxim de locuri la tratament balnear asigurat pentru 2018 in unitatile de tratament proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice este de 59.527, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, conform unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.

- Pielea de pe fața este capabila sa reacționeze într-un mod unic atunci când vine vorba de schimbarile care se petrec în organismul tau. Iata ce reprezinta fiecare modificare de la nivelul feței și de ce anume trebuie sa ții cont!

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție în acest sens a fost semnata anterior de președintele Parlamentului, Andrian Candu, scrie publika.md Totusi, sesiunea de primavara a Parlamentului va începe în data de 1 februarie 2018. Printre proiectele…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Gruparea Dinamo București se afla intr-o situație dificila in actualul sezon al Ligii I, tremurand pentru calificarea pentru in play-off. Trupa pregatita de Vasile Miriuța se afla momentan pe loc de play-out și are nevoie de un parcurs fara greșeala in ultimele patru etape din sezonul regulat ...

- Primavara va incepe in forta in localitatile Sat Batran si Fenes, cu modernizari de drumuri, dupa ce, in 2017, Primaria Armenis a accesat fonduri europene de aproximativ un milion de euro. „Proiectul a fost depus la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Licitatia a avut loc si urmeaza ca,…

- Un tanar de 33 de ani a murit in spitalul Penitenciarului Rahova, dupa ce a fost extradat din Anglia, informeaza Romania TV. Avocatul acestuia sustine ca tanarul nu a primit niciun tratament in inchisoare, el fiind bolnav de schizofrenie. A

- 16 grade pentru luna ianuarie nu este cu siguranța o temperatura normala pentru acesta perioada. Dar schimbarile climatice sunt un fenomen real și periculos pentru planeta, iar majoritatea cauzelor sunt rezultatul acțiunilor omului.

- Anul acesta, Boboteaza nu vine cu ger, ci mai curând cu vreme de primavara, la fel cum a fost și de Craciun. Iar maximele vor ramâne ridicate pâna pe la mijlocul saptamânii viitoare.

- Bogdan Chirieac spune ca evenimentul relatat de presa nu o dezonoreaza pe ambasadoarea Olandei, dar ca reacția ambasadei ar putea ridica noi semne de intrebare. "Eu nu ințeleg de ce doamna Ambasador ințelege sa faca atata tevatura pentru acest așa-zis eveniment. Chiar nu ințeleg, mai ales…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”. Societatea…

- In urma cu cateva saptamani, o serie de zvonuri anunțau lansarea noii generații Volkswagen Touareg in prima parte a anului viitor. Acum, oficialii constructorului german au confirmat informațiile aparute, scrie automarket.ro.

- Meteorologii au anuntat ca in zilele de Craciun valorile termice vor continua sa creasca, cu precadere in regiunile extracarpatice, unde vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru aceasta data. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general, ...

- Intuitia ta te poate ajuta sa iei decizii aliniate spiritual, sa va protejati de pericol, sa actionati ca medicul interior si sa te ajute sa traiesti cea mai buna viata. Dar cum poti sa stii daca esti conectat sau nu? Cu totii avem capacitatea de a ne asculta intuitia, dar uneori suntem la mila fortelor…