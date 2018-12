3 principii pe care trebuie sa le indeplineasca mobila din lemn masiv moderna

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii judeteni social-democrati considera inacceptabila situatia in care s-a aflat parcarea din fata Aeroportului International Cluj ”Avram Iancu”, in data de 15 decembrie, fiind inzapezita si ingreunand intrarea si iesirea din perimetrul aeroportului.”Avand in vedere ca inzapezirea a provocat…

- HOROSCOP BERBEC Orice problema care te framanta are intotdeauna rezolvare, deci nu te impovara singur cu griji inutile. Stresul nu te ajuta la nimic, ci calea de vindecare a acestei situatii e gandirea pozitiva. Daca te relaxezi un pic si alungi fricile din minte, ai descoperi deodata ce paleta…

- Utilizarea telefonului mobil sau a tabletei, de catre persoanele care, dintr-un motiv sau altul, nu iși pot folosi mainile, era imposibila. Asta pana acum, cand Fundația Vodafone Romania a lansat, in premiera pe plan local, EVA Facial Mouse, prima aplicație care le permite persoanelor cu dizabilitați…

- O fabrica de mobila din municipiul Targoviste a fost cuprinsa de un incendiu joi seara, flacarile manifestandu se la patru hale, pe o suprafata de 10.000 mp, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU citat de Agerpres.roArderea se manifesta la nivelul a 4 hale, pe o suprafata…

- In ultimele luni, o intreaga zona din municipiul Targoviste, cea din spatele fostului magazin Muntenia, s-a transformat radical. O noua parcare pe strada Nicolae Iorga a fost realizata. In vecinatatea cladirii utilizate de catre Colegiul Medicilor, s-a realizat o parcare moderna cu peste 30 de locuri,…

- Metodele de prelucrare a lemnului pentru fabricarea de mobilier au evoluat considerabil odata cu imbunatatirea politicilor de utilizare a resurselor de lemn in conditii responsabile si sustenabile. Aspectele estetice si practice ale pieselor de mobila lemn masiv sunt pe deplin apreciate de orice persoana,…

- Un numar de 400 de persoane private de libertate cu drept de vot si-au exprimat dorinta de a vota, prin intermediul urnei mobile, la Penitenciarul de Maxima Siguranta din Galati, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al institutiei, Simona Costache. Potrivit acesteia, procedura de…

- Traim intr-o era in care doctorii ne spun din ce in ce mai des: "nu va mai stresati!". Unul dintre ratiunile moderne ale stresului este asa-numitul "stres cibernetic". Ai prea multe conturi de administrat – social media,...