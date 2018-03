Stiri pe aceeasi tema

- SIMULARE BAC 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara dupa urmatorul calendar: 19 martie: Limba si literatura romana - proba E) a) - clasele a XI-a și a XII-a20 martie: Limba si literatura materna…

- Primarul comunei Costeiu, Petru Carebia, a fost achitat marti in dosarul penal in care era acuzat de infractiunea de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane. Carebia a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, in prima faza, de Judecatoria Lugoj, iar primarul din Costeiu a atacat…

- Conform MFP, fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii, iar selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape. Duminica va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor ce vor determina ziua emiterii si valoarea…

- Razboiul pe averea Israelei Vodovoz va fi, pare-se, unul aprig. Iar asta pentru ca, spre surpriza tuturor, Liviu Arteni, fostul ei soț, barbatul de care a divorțat, in mare secret, anul trecut, are dreptul sa moșteneasca o parte din averea milionarei care s-a stins din viața saptamana trecuta.

- Lucrurile nu au mers mai bine nici pentru favoritii de pe taboul masculin de simplu de la Indian Wells. Revenit pe teren dupa o noua interventie chirurgicala la cot, Novak Djokovic (10) a cedat in fata japonezului Taro Daniel (109 ATP), scor 7-6 3), 4-6, 6-1, fiind eliminat inca din runda a doua a competitiei…

- Cu toții știm ca lamaile sunt pline de vitamine și nutrienți. Aroma de lamaie proaspata este foarte revigoranta și buna pentru sanatate. In plus, lamaile conțin proprietați antiseptice și antibacteriene. Din pacate, prea puțini oameni cunosc toate beneficiile pe care le au lamaile asupra sanatații.…

- ''Fumatul la mana a treia'' este un tip de reziduu toxic ce persista pe suprafetele din spatii inchise si in praf mult timp dupa stingerea unei tigari obisnuite. Acesta a fost considerat un pericol la adresa sanatatii inca de acum aproape un deceniu, insa, oamenii de stiinta de la Berkeley Lab au…

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna vor sustine miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru…

- Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, urma sa fie audiat marti, de la ora 14.00, la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Cu toate acestea, audierea s-a amanat și urmeaza sa aiba loc pe 13 martie.

- RB Leipzig și Borussia Dortmund auu terminat nedecis, scor 1-1 (1-1) derbyul rundei a XXV-a din Bundesliga. Istoria partidei s-a scris in prima repriza cand s-au și marcat cele doua goluri ale confruntarii. Gazdele au inceput mai bine jocul și au deschis scorul grație reușitei lui Augustin din minutul…

- Vei avea nevoie de numai 2 ingrediente, pe care le gasesti in frigider, scrie doctor.info.ro. Citeste si Dieta Dukan. Ghid complet. Ce trebuie sa mananci in fiecare faza • 1 kg de lamai • 400 gr de telina Mod de preparare: Da pe razatoare cele 400 de grame de telina…

- Un nou proiect legislativ vine cu prevederi surpriza pentru soferi! Soferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte de bonus, astfel incat acestora nu le va mai fi suspendat dreptul de conducere daca au cumulat 15 puncte de penalizare anul…

- La Malureni exista o preocupare reala pentru sportul rege, asa ca acolo sunt crescuti cu mare atentie micutii, juniori ce pot face ulterior pasul catre marea performanta. Tocmai de aceea, cele doua grupe de juniori ale cloubului argesean au efectuat un stagiu de pregatire la Drobeta, acolo unde au…

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut "interviuri" cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte…

- Deodorantul natural este o alternativa sanatoasa la antiperspirantele din comerț, mai ales in cazul pielii sensibile, dar și persoanelor care doresc sa evite toxinele pe care cele din urma le conțin. Cercetarile anterioare au scos la iveala efectele daunatoare ale deodorantelor asupra țesuturilor din…

- Gogonelele lupta impotriva varicelor In cazul in care suferiti de varice este recomandat sa taiati o gogonea verde in doua si sa o aplicati in zonele unde aveti varice mici, in forma de panza de paianjen. Lasati sa actioneze timp de 3 minute. Este recomandat sa repetati tratamentul timp de…

- Daca in acest moment nu arați deloc cum ți-ai imaginati, nu trebuie sa disperi, scrie varusandel.ro. Trucul de mai jos, simplu și eficient, te ajuta sa rezolvi aceasta problema fara sa ții vreo dieta drastica. Citeste si Ceai de ceapa. Beneficii si contraindicatii. Retete pentru imunitate,…

- In perioada 17-18 februarie in statiunea Izvoare s-a desfasurat ultima competitie majora din acest sezon competitional de iarna, Cupa Romaniei la Orientare-Schi, competitie organizata sub egida Federatiei Romane de Orientare, in parteneriat cu CS Spria Baia Sprie, Nord Baia Mare si AJO Maramures. Cupa…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, și-a reconfirmat profitabilitatea in 2017, obținand un rezultat net consolidat* in valoare de aproximativ 22 milioane USD, pe fondul unor recorduri istorice de producție realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat și de rafinaria Vega…

- La baza acestui preparat se afla doua ingrediente ale caror proprietati tamaduitoare nu mai au nevoie de confirmari. Ghimbirul și hreanul. Este vorba despre ghimbir si hrean, doua elemente de baza, unul...

- Maria Sharapova a pierdut in primul tur de la Doha ( Qatar) in fața Monicai Niculescu, scor 6-4, 4-6, 3-6, și s-a aratat surprinsa de aceasta infrangere. "Cred ca am facut o treaba foarte buna in primul set și in jumatate din cel de-al doilea, insa nu e suficient…

- Un roman in varsta de 52 de ani este acuzat de politistii italieni ca si-a omorat concubina. Victima, o romanca, lucra ca ingrijitoare in casa unor batrani. Desi initial s-a crezut ca este vorba despre un accident domestic, anchetatorii si-au dat seama ca au de a face cu o crima. Romanca,…

- Loteria Romana a organizat noi trageri joi, 8 februarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Iata și numerele caștigatoare: Loto 6/49: 3, 29, 23, 40, 39, 9 Joker: 21, 41, 42, 37, 44, +20 Loto 5 din 40: 8, 31, 38, 24, 34, 27 Noroc: 0…

- Forma slaba din acest sezon aratata de Real Madrid i-a convins definitiv pe șefii galacticilor ca e nevoie de schimbari majore in echipa. Astfel, Realul iși contureaza deja lista cu jucatorii care vor pleca, iar unul dintre cei vizați este Karim Benzema. "Galacticii" sunt abia pe locul 4 in campionat,…

- Institutul National de Sanatate (NIH) din SUA a prezentat recent rezultatele unui studiu in valoare de 25 de milioane de dolari privind efectele expunerii animalelor la radiatiile telefoanelor mobile.

- Producatorii de jucarii din lumea intreaga se reunesc in aceasta saptamana la Nurnberg, in sudul Germaniei, unde incearca sa capteze atentia copiilor, intr-o perioada in care acestia petrec tot mai mult timp in fata ecranelor unor dispozitive mobile, informeaza AFP. Cea de-a 69-a editie…

- Politia Municipiului Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiu. Au fost legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule, au fost constatate 3 infractiuni flagrante si identificate 7 persoane banuite de comiterea de infracțiuni. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional.…

- Mai mulți miniștri scapa de acuzațiile din cel mai mare dosar din Romania, Microsoft, deoarece noul procuror care l-a preluat a constat ca suspecții au fost puși sub acuzție pentru infracțiuni care intre timp s-au prescris.

- caștigand peste 200 MW la prima licitație din țara Enel X, noua divizie de servicii energetice avansate a grupului Enel , a caștigat, prin intermediul subsidiarei sale americane EnerNOC, Inc, companie specializata in soluții de echilibrare a rețelei prin gestionarea consumului, o capacitate de 217…

- Leii si gheparzii sunt mai rapizi si mai puternici decat prazile lor, dar zebrele si antilopele impala compenseaza printr-o tactica surprinzatoare: incetinesc si schimba brusc directia pentru a scapa de pradatorii lor, afirma cercetatorii, citati de AFP. Pentru ca o astfel de prada sa fuga din toate…

- Chestionarul online lansat de Ministerul Educației Naționale a putut fi completat in perioada 18-24 ianuarie 2018. Cele cinci intrebari din chestionar vizau opinii referitoare la durata minima a noului an școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna și de primavara/Paște…

- 1. Incalzește-te și intinde-ți mușchii faciali. Ca și in cazul celorlalte exerciții, este esențial ca, pentru a evita sa-ți faci rau singura sau evitarea unei stari de disconfort, trebuie sa te incalzești. Pe masura ce mușchii sunt folosiți, fluxul de sange crește la nivelul lor, determinand…

- Demis astazi de premierul interimar Mihai Fifor dupa scandalul polițistului pedofil, chestorul Bogdan Despescu a transmis un mesaj. ”La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra…

- Soția premierului Japoniei, Akie Abe, s-a declarat &"enorm de impresionata&", marți seara, de cultivarea, în România, a unei stravechi tradiții nipone precum ceremonia ceaiului și a promis ca odata ajunsa în țara sa

- Cristian Dolofan este unul dintre cei mai iscusiti oameni de afaceri din Arges. La numai 29 de ani ai sai acesta conduce destinele companiei de transporturi marfa Dolo Trans Olimp, una dintre cele mai importante din judetul nostru si nu numai. Succesul firmei pe care o conduce Cristian Dolofan este…

- Gripa poate sa treaca puțin mai repede cu medicamente puternice, dar daca vrei o solutie naturala, ai la indemâna si câteva moduri mai simple de a lupta cu simptomele. Iata cele mai bune solutii sa scapi rapid de gripa fara medicamente.

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Dumitru Coarna, presedintele…

- Teodor Nitulescu, fost prefect de Teleorman si fost sef al PSD Teleorman, coleg de partid cu Liviu Dragnea, este martor-cheie in dosarul in care liderul PSD este acuzat de procurorii DNA de constituirea unui grup infractional oragnizat, dosar care are in centru privatizarea si afacerile firmei Tel Drum.

- Cercetatorii finlandezi pun la punct un spray nazal care te scapa de dependența de jocurile de noroc. Studiul finlandez susține ca un singur puf si nevoia de a juca dispare, relateaza AFP. Sprayul contine naloxon, un medicament împotriva…

- Sprayul contine naloxon, un medicament impotriva supradozei de opiacee care actioneaza asupra producerii dopaminei, un neurotransmitator legat de placere si care are un rol central asupra dependentei. "Nevoia de a juca raspunde unui comportament impulsiv (...) aproape imediat. De aceea am…

- Romania rurala, cu peste 10 mii de sate și 9 milioane de locuitori, are un potențial de dezvoltare insuficient explorat. 68% din populația activa are venituri decente din salarii, care ii acopera necesitațile lunare și ii permit și unele cheltuieli adiționale. Cel puțin asta reiese dintr-un studiu efectuat…

- Un grup de neozeelandezi si-au facut o mica insula de nisip in mijlocul estuarului din Tairua pentru a evita o lege care interzice consumul de alcool in public in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, relateaza Agerpres.

- Descoperire uluitoare pentru creștinii din intreaga lume! O adevarata minune a fost scoasa lumina de o echipa de arheologi din Israel! Totul s-a intamplat aproape de Bet Shemesh (centrul țarii), acolo unde arheologii israelieni au scos la iveala vestigiile unei manastiri crestine cu o vechime de 15…

- Miercuri, 03 ianuarie 2018, intre orele 10.00 - 11.00, sirenele de alarmare publica vor fi actionate in intreg judetul Prahova. Incepand cu data de 02 august a.c., Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara lunar exercitii pentru testarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare…

- FCSB s-a interesat in 2016 de aducerea lui Emmanuel Eboue, fotbalist cu multe meciuri jucate la Arsenal și Galatasaray. Fotbalistul internațional trece insa printr-o trauma. Fundașul dreapta i-a șocat pe toți cei care-l cunosc, dezvaluind ca divorțul prin care a trecut l-a ruinat. N-a ascuns ca a dormit…

- Cu toate ca, de obicei, gripa se manifesta ușor și majoritatea oamenilor se recupereaza rapid, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. De aceea, OMS arata ca…

- ”U” Cluj, formația cu cel mai bun atac din serie. Goga, ”tunarul” echipei Universitatea Cluj a incheiat turul cu cel mai bun atac și cea mai puternica defensiva din Seria a V-a a Ligii a III-a. "Șepcile roșii" au marcat 37 goluri și au primit doar 8 în 14 partide. Echipa lui Adrian Falub…

- Vedeta care a renuntat de doi ani la telefonul mobil Cunoscutul artist britanic Ed Sheeran sarbatoreste doi ani de cand nu are telefon mobil. Interpretul hitului „Perfect" a postat pe Instagram motivul care l-a facut sa îsi ia o pauza de la telefon, amintindu-le fanilor ca au trecut…