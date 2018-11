3 noiembrie, “Moșii de toamnă”, pomenirea morților. Tradiții Sambata, 3 noiembrie 2018, este ziua „Mosilor de toamna”, in care se face pomenirea celor adormiti, asa cum ii numeste Biserica pe cei trecuti in nefiinta. “Mosii de toamna” sunt pomeniți in prima sambata din noiembrie in fiecare an. In biserici au loc slujbe si se impart pachete cu mancare celor saraci. In plus, se aprind lumanari care semnifica atat lumina credintei, cat si a faptelor bune ale celui comemorat. Tradiția spune ca in aceasta zi e bine sa fim impacați cu toți oamenii, sa fim imbracați curat, iar femeile sa aiba capul acoperit. De asemenea, in aceasta zi nu este bine sa spalam haine… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

