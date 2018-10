3 moduri in care aerul din interiorul locuintei ne influenteaza calitatea vietii

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dolj poate emite mult așteptata Autorizație Integrata de Mediu pentru celula C6 a Depozitului de Deșeuri Mofleni, dupa ce in termenul de 30 de zile de la publicarea anunțului, care a expirat luni, nu au ...

- Agenția pentru Protecția Mediului a emis in luna iulie 8 autorizatii de mediu fara bilant de mediu și 2 acorduri de mediu, a revizuit 5 autorizatii, a respins 2 solicitari de acorduri de mediu și o autorizație de mediu. S-au desfașurat 3 ședinte CAT și 2 sedințe ale Comitetului Special constituit pentru…

- Fiul lui Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas incepe facultatea, iar parinții lui celebri l-au condus la camera de camin in care iși va petrece urmatorii ani. Cu aceasta ocazie, Catherine a postat pe contul sau de Instagram un clip cu imagini de la facultate, dar și fotografii cu Dylan cand era bebeluș.…

- Cercetatorii au detectat, pentru prima oara, nori de apa in interiorul Marii Pete Rosii de pe Jupiter. Descoperirea realizata in interiorul furtunii vechi de un secol ofera noi informatii despre modul in care Jupiter s-a dezvoltat si daca...

- Orasul Negru Voda, prin primar Petre Urziceanu, a depus la Agentia pentru Protectia Mediului un memoriu de prezentare pentru eliberarea avizului de mediu necesar proiectului "Amenajare peisagistica in oras Negru Voda". Astfel, APM Constanta a decis ca nu este necesara efectuarii evaluarii impactului…

- Firma Ida Beach SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului un memoriu de prezentare pentru emiterea avizului de mediu aferent proiectului "Construire imobil locuinte colectiv P 4E cu spatiu comercial, alimentatie publica la parterldquo;. Proiectul presupune realizarea unui imobil cu functiunea…

- Regia Autonoma de Exploatare a Domeniului Public si Privat a depus, pentru societatea Scorpio Cons SRL, la Agentia pentru Protectia Mediului un memorandum prin care cere modificarea a doua proiecte aprobate in 2015, respectiv 2018. Vorbim de autorizatia de construire din 2015, pentru "Reconfigurare,…

- Statiile de monitorizare a calitatii aerului instalate de Agentia pentru Protectia Mediului in Ploiesti au aratat in ultimele trei zile valori foarte mari ale prezentei unor compusi chimici toxici in atmosfera. Practic, in aerul respirat de ploiesteni au ajuns, la anumite ore, cantitati mari de emisii…