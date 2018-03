Stiri pe aceeasi tema

- Sambata a demarat o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile București (SIAB). Dincolo de preferințele fiecaruia in materie de design, performanțe sau echipamente, cateva modele s-au evidențiat prin detalii concrete.

- Sambata a demarat o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile București (SIAB). Dincolo de preferințele fiecaruia in materie de design, performanțe sau echipamente, cateva modele s-au evidențiat prin detalii concrete.

- Porsche Romania, cel mai mare importator auto local vine la Salonul Internațional de Automobile București 2018 cu mașini prezentate in premiera naționala, oferte promoționale, opțiuni de rezervare a unor modele mult așteptate, dar și prezențe inedite precum trofeul UEFA care urmeaza a fi oferit caștigatoarei…

- 37 de vinuri au fost degustate in premiera naționala, la Timișoara, in cadrul unui eveniment care anunța deschiderea ediției din 2018 a Salonului Internațional de Vinuri. Vinvest 2018 va avea loc intre 30 martie și 1 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara și se va desfașura sub motto-ul…

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite caracterizate prin ninsoare abundenta, intensificari susținute ale vantului, cu rafale de 50…60 km/h, temporar 60…70 km/h și perioade de timp cu ninsoare puternic viscolita, determinand scaderea vizibilitații, in urma monitorizarii situației operative,…

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- "Romania dispune de avantaje competitive deosebite in acest sector. Exporturile in domeniu ating aproape un sfert din totalul exportului national, industria auto se dezvolta consistent pe orizontala, iar companiile autohtone lucreaza cu si pentru cei mai importanti producatori auto din lume. Toate…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia deschiderii "Salonului International de Automobile Bucuresti" (SIAB) in care afirma ca Romania dispune de avantaje competitive in industria auto, aratand ca aceste atuuri trebuie sustinute si sprijinite la nivelul autoritatilor prin…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 23 martie a.c., un mesaj in cadrul deschiderii „Salonului Internațional de Automobile București (SIAB)”, organizat de catre Romexpo in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și in parteneriat cu Asociația Producatorilor…

- Alexandru-Valentin Tachianu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Citește și: Ce i-a transmis Klaus Iohannis lui Vladimir…

- Denisson Energy, firma membra a Antares Group și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania vor prezenta proiectul CNG Romania la Salonul Internațional Auto București - SIAB 2018, in perioada 23 martie – 01 aprilie. Participarea la acest eveniment face parte din activitațile de promovare…

- Cei 23 de diplomați din Federația Rusa se pregatesc astazi sa paraseasca Marea Britanie, dupa ce au fost expulzați din țara pe marginea cazului de otravire a fostului spion rus, Serghei Skripal și a fiicei lui. Mașini diplomatice și furgonete au fost surprinse in fața Ambasadei in Londra.

- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, insa, in același timp, mașina va fi dezvaluita pe 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București (SIAB).

- Asociația Americana de Automobile a calculat costurile de intreținere a unui automobil din diferite categorii, dupa care le-a numit pe cele mai accesibile. Studiul a implicat 9 tipuri de automobile – sedan compact, SUV compact, hibrid, sedan de dimensiuni medii, electromobil, monovolum, sedan full-size,…

- Vasile Felix Cozma a fost numit in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Acesta are rang de secretar de...

- Background-ul de secretariat avut in spate, o poate plasa pe hunedoreanca Mihaela Egner Carmazan in topul celor mai rapide consiliere juridice atunci cand vine vorba de editat documente. Folosindu-și toate degetele, hunedoreanca este capabila sa mitralieze cuvintele cu o viteza de 650 de caractere…

- Aristița Mocanu, contabila primariei comunei Rastoaca, a fost data pe mana organelor de urmarire penala de Camera de Conturi Vrancea, dupa ce a dat o gaura bugetului local de 149.066 de lei. Cea mai mare parte a banilor, respectiv 110.171 de lei, i-a virat singura in contul sau personal. Dezmațul…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. O scumpire semnificativa au avut-o citricele, al caror preț a crescut cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti…

- Talonul unei mașini inmatriculata in județul Satu Mare a fost gasit pe strada Brancuși 74-76 din Cluj-Napoca. „A fost gasit acest talon pe str Brancuși 74-76. Un share va rog sa gasim proprietarul. Mulțumesc”, este mesajul postat de Pop Nicu Dan (https://www.facebook.com/profile.php?id=100007448509200)

- Sapte persoane, intre care una este in stare grava, au fost victimele unui accident de circulatie care a avut loc duminica dupa amiaza in Petrosani, dupa ce doua masini s au tamponat din vina unui sofer care a intrat pe contrasens, scrie AGERPRES.Un copil de cinci ani, care se afla in una dintre masini,…

- "Nu cred ca e importanta functia", a spus Andronescu. "Eu cred ca acest lucru este foarte bun, pentru ca eu cred ca femeile au dovedit ca pot, ca au resursele si intelectuale si de toate", a spus Ecaterina Andornescu, referitor la numarul mare de femei din conducerea partidului. De asemenea, intrebata…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica susține ca nu va renunța la principiile social-democrației europene moderne și la lupta impotriva corupției, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca și incurajeaza hoția, transmite Digi24 .

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, directorul general Porsche Romania a dat detalii despre organizarea Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) și „surprizele” pregatite de marcile reprezentate in Romania de compania sa.

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, directorul general Porsche Romania a dat detalii despre organizarea Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) și „surprizele” pregatite de marcile reprezentate in Romania de compania sa.

- Dupa numirea lui Florin Bratu ca antrenor, Dinamo va angaja și un pshilog la echipa, la cererea tehnicianului. Dinamo a mai avut psiholog, de obicei apela la un asemenea specialist imediat dupa ce rata un titlu de campioana in perioada dinaintea "erei Ionuț Negoița". Florin Bratu a marturisit la TV…

- In data de 28 februarie 2018, Biserica Ortodoxa Romana ii aduce cinstire Sfantului Ioan Casian Romanul. Sfantul Ioan Casian sarbatorit este de neam straroman si s-a nascut in anii 365, Scitia Mica, Dobrogea de astazi.

- Romanii (9,3%) continua sa reprezinte și in 2018 a doua cea mai importanta comunitate straina prezenta la Bruxelles, dupa francezi (15,2%), potrivit estimarilor Institutului din Bruxelles de Statistica si Analiza (IBSA) cu privire la anul 2018, relateaza Belga. Romanii au urcat pe locul doi, in locul…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit peste 3.800 de articole de incaltaminte, textile si parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 260 de mii de lei, pe care sase cetateni romani si un cetatean turc au incercat sa le introduca ilegal in tara, se arata intr-un…

- Consilierul Andrei Postolache a facut o comparatie pertinenta pe pagina sa de Facebook intre recenta trimitere in spatiu a unei masini si realizarea autostrazii Iasi - Targu Mures. "Comparatia intr-un fel e utopica, dar in alt fel trebuie facuta. Conform estimarilor, Space X a cheltuit, de la infiintare…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu…

- Invitata la o petrecere de Valentine's Day, tinuta la London's Libertine nightclub, cunoscuta bruneta a demonstrat ca problemele cu alcoolul sunt departe de a fi istorie, asa cum anunta la finalul lui 2017. Charlotte a trebuit insotita de prieteni in drumul spre casa, abia tinandu-se pe picioare. Paparazzii…

- Actorii Leonardo DiCaprio (43 ani) și Kate Winslet (42 ani) i-au salvat viața unei tinere mame din Marea Britanie, dupa ce au ajutat-o sa stranga o suma importanta de bani, pentru un tratament de urgența. Gemma Nuttall, o tanara mama din Marea Britanie, a fost diagnosticata cu cancer ovarian in 2013,…

- Compania Facebook a anunțat ca extinde suportul pentru programarea în avans a postarilor și la rețeaua Instagram.Momentan, optiunea pentru alegerea datei si orei de postare functioneaza doar pentru poze, nu si clipuri video. În plus, este nevoie sa folosim unul dintre serviciile…

- O vila istorica din zona Victoriei-Dorobanti a Capitalei a fost vandut anul trecut pentru circa 3 mil. euro, intr-un proces de executare silita, si a devenit cea mai scumpa proprietate rezidentiala tranzactionata in 2017, potrivit brokerului care a reprezentat cumparatorul.

- SIAB 2018. Dupa 11 ani de pauza, va fi organizata o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile București, au anunțat Camera de Comerț și Industrie a României și Asociația Producatorilor și Importatorilor de Autovehicule.

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat în România, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc în perioada 23

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- 14 februarie se anunta a fi o zi importanta pentru handbalul romanesc. Vor avea loc alegerile pentru sefia federatiei, iar Constanta are un candidat la o functie importanta, in persoana lui Ionut Stanescu, presedintele clubului HC Dobrogea Sud, aflat in cursa pentru postul de vicepresedinte. Stanescu…

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, considera convocarea pentru luni a Comitetului Executiv National al partidului ca fiind o decizie importanta, in conditiile in care problemele de comunicare trebuie rezolvate.

- Este un domeniu care vizeaza viața și sanatatea noastra la locul de munca, vizeaza modul in care ne protejam impotriva incendiilor și a alor situații de urgența (cutremure, alunecari de teren, inundații, etc.). Lucrez de 25 de ani in acest domeniu, timp in care, pe langa acumularea unei experiențe…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Vodca respectiva este marca Russo-Batique si se afla in barul Club 33, din Copenhaga. Potrivit proprietarului, Brian Ingberg, sticla in cauza valoreaza 1,1 milioane de euro. Prețul astronomic se explica prin faptul ca fabricarea sticlei necesita trei kilograme de aur și alte trei kilograme…

- Astazi, 29 decembrie, a avut loc ceremonia de depunere a Juramintului militar de catre carabinierii incorporați in aceasta luna. In cadrul evenimentului, carabinierii s-au ales cu 23 de masini noi marca Skoda Rapid si Dacia Duster care, potrivit lor, ii vor ajuta sa desfasoare cu usurinta activitati…

- Pe DN 1, intre Frasinet si Comarnic si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, precum si intre Azuga si Poiana Tapului, pe sensul de mers catre capitala, s-au format coloane de masini, circulatia desfasurandu-se cu 30/40 de kilometri pe ora.