- Astazi este Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Cu aceasta ocazie Ambasada SUA la Bucuresti a transmis un mesaj prin care puncteaza faptul ca "amenintarile recente la adresa reporterilor de investigatie din Romania nu isi au locul intr o civilizatie democratica, occidentala". "Astazi ii onoram pe numerosii…

- Intr-un moment in care dezinformarea și neincrederea in mijloacele de informare in masa sunt in creștere, o presa libera este „esențiala pentru prezervarea pacii, justiției, dezvoltarii durabile și drepturilor omului” a declarat vineri, secretarul general al ONU in mesajul sau pentru Ziua Mondiala a…

- Vineri, 3 mai, este Ziua Mondiala a libertatii presei, un prilej sa ne amintim de principiile fundamentale ale celei de-a patra puteri in stat. De Ziua mondiala a libertații presei sunt omagiati si jurnalistii care și-au pierdut viața prin exercitarea profesiei lor. Ziua mondiala a libertații presei…

- Aflat la prima ediție, Festivalul Cultural Internațional “Libertate și jurnalism” (programat intre 3 și 7 mai) le va da ocazia prahovenilor sa viziteze mai multe expoziții de grafica dedicate libertații presei, sa asiste la conferințe despre provocarile presei de ieri și de azi, dar și sa participe…

- Ziua Mondiala a Libertații Presei va fi marcata la Ploiești și Campina printr-un Festival organizat de Filiala Prahova a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania. Aflat la prima ediție, Festivalul Cultural Internațional “Libertate și jurnalism” (programat intre 3 și 7 mai) le va da ocazia prahovenilor…

- La bordul aeronavei Boeing 737 Max8 al Ethiopian Airlines, prabușit duminica in apropiere de Addis Abeba, se aflau 157 de persoane. Dar potrivit fișei de imbarcare alți doi barbați aveau bilete cumparate pentru acest zbor, insa nu au mai ajuns sa urce in avion. Unul dintre cei doi pasageri care au supraviețuit…

- Un avion s-a prabușit la doar 6 minute de la decolare aeronava a disparut de pe radar, iar groaza cea mai mare a controlorilor de trafic aerian s-a adeverit. Avionul cu 149 de pasageri și 8 membri ai echipajului s-a prabușit și din pacate nu exista supraviețuitori, conform BBC. Avionul era un Boeing…

- Apa Canal 2000 SA sarbatoreste Ziua Mondiala a Apei. Tema din 2019 – “Apa este un drept universal”. La inceputul primaverii, in data de 22 martie, in intreaga lume se aniverseaza Ziua Mondiala a Apei, care are o tema distincta in fiecare an. In anul 2019 tema este “Apa este un drept universal”. Societatea…