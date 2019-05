3 lucruri pe care trebuie sa le faci atunci cand te lovesti de un esec

Stiri pe aceeasi tema

- Compania King Promotion a anuntat un nou meci cu greutate pentru boxul profesionist din Romania. Pugilistul Bogdan Dinu, in varsta de 32 de ani, va lupta din nou in Statele Unite. Pe data de 23 martie, in Costa Mesa, California, intr-o gala promovata de Top Rank, buzoianul va avea un meci dificil cu…

- Municipiul Piatra Neamț a suferit destul de mult dupa 1990 din punctul de vedere al investițiilor reale in industrie. Au disparut fabrici de pe raza municipiului, pe platforma Savineșt au ramas sa țina fruntea sus Rifil, Comes și, mai nou, Kober. Plus ca am avut vreo 2-3 proiecte promovate și eșuate…

- Introducerea conceptului de piata unica digitala este foarte important la nivel european a afirmat astazi, la Iasi, ministrul Comunicatiilor si Societatilor Informationale, Alexandru Petrescu. El participa la o conferinta pe teme de e-guvernare unde sunt prezenti mai multi specialisti europeni in domeniu.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca o decizie privind modificarea OUG 114/2018 "trebuie sa se plieze pe realitate, si nu pe considerentele unei persoane sau alteia". "Eu cred că nu trebuie să ne grăbim şi să venim cu anumite concluzii pe care le luăm…

- Modificarile care vor fi aduse ordonanței de urgenta 114, care impune, printre altele, taxa pe lacomie pentru banci și suprataxarea companiilor din energie vor tine cont de problemele semnalate de reprezentanții administrației.

- Antrenorul secund al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Adrian Mihalcea, a declarat, ieri ca foarte important pentru "tricolori" in campania de calificare la Campionatul European din 2020 este startul preliminariilor de luna viitoare. "Este un an important si stim ce avem de facut. Pornim la acest…

- "Dorim sa folosim acest prilej si pentru (...) un apel lansat de catre Guvernul Romaniei catre mediul de afaceri din Romania de a incepe sau a continua sa se pregateasca pentru orice posibil deznodamant. (...) Statele membre ale UE sunt afectate in mod diferit de Brexit, in functie de proximitatea…

- Reprezentantii Airbus considera ca aceasta intelegere va ajuta compania sa avanseze semnificativ in procesul de transformare digitala si sa puna bazele unui nou ecosistem industrial european in aviatie. Cele doua grupuri, Airbus si Dassault Systemes, au semnat memorandumul de intelegere (MOA) pe…