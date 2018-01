Stiri pe aceeasi tema

- Afirmatiile jurnalistului Cristian Tudor Popescu la adresa premierului desemnat, Viorica Dancila, au starnit extrem de multe controverse si critici.CNCD vor sa-l sanctioneze pe jurnalist dupa afirmatiile de la Digi 24, iar CNA a anunțat ca s-a autosesizat. Enervat de afirmatiile CTP-ului, viceprimarul…

- 1. Taur Taurii sunt guvernați de Venus, planeta iubirii. Acest lucru il face pe Taur unul dintre cei mai talentați și carismatici iubiți din tot zodiacul. Daca ai ocazia sa petreci macar o noapte cu un barbat Taur, nu o vei uita prea curand și vei fi surprinsa de cat de satisfacatoare va fi.…

- De cele mai multe ori, suntem nevoiti sa renuntam la anumite obiceiuri, pentru a nu mai fi afectati nici psihic, dar nici fizic de lucrurile cu care suntem obisnuiti. Exista 12 obiceiuri nu tocmai bune la care trebuie sa renuntam, pentru a avea o viata mai buna.

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a declarat ca Organizatia de Femei a PSD este indignata ca pana in prezent trei femei au parasit Guvernul Tudose, iar acum se incearca demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca "s-a incercat umilirea doamnei ministru". „Opinii contradictorii pot…

- Comunicarea unei femei, prin toate elementele acesteia – verbala, nonverbala, paraverbala – comporta nuanțe diferite fața de comunicarea unui barbat. In opinia psihologului Lenke Iuhoș, care a studiat de cațiva ani aceste nuanțe, femeia iși centreaza comunicarea mai mult pe emoții (teama, nervozitate,…

- Fostul inginer concediat de Google in luna august, care a starnit controverse in Silicon Valley dupa ce a scris un memorandum intern in care spunea ca exista cauze biologice pentru superioritatea barbatilor in domeniul tehnologiei, si-a dat in judecata fostul angajator luni, sustinand ca este o victima…

- Islanda a devenit, in mod oficial, prima țara din lume care a legalizat salariul egal dintre barbați și femei. Pe 1 ianuarie, parlamentul, compus din aproximativ 50% femei, a adoptat o lege care interzice diferența de salarizare dintre barbați și ...

- Atunci cand parul tau este ud, este mult mai delicat si se rupe mai repede. Poti experimenta putin data viitoare cand iti speli parul. Alege un singur fir de par si incearca sa il rupi. Vei observa ca se rupe mult mai repede decat atunci cand este uscat. Peria face acelasi lucru, insa rupe…

- Datele Institutului National de Statistica arata ca in Romania barbatii sunt mai bine platiti decat femeile. Aceasta realitate este confirmata si in casele celor mai puternici romani. Prima doamna, Carmen Iohannis, a castigat anul trecut de aproape sapte ori mai putin decat presedintele Iohannis. Exceptia…

- Imaginile șocante prezinta cateva femei forțate sa se palmuiasca peste fața in timpul galei de sfarșit de an al companiei la care lucreaza. Femeile care apar in videoclip lucreaza la compania de frumusete și cosmetica Jinhuayuan Meiye Meiye. Ele sunt angajatele care au obținut rezultate slabe in timpul…

- Femeile din Arabia Saudita vor putea de asemenea sa conduca motociclete si camioane incepand cu iunie 2018, au clarificat autoritatile, la aproape trei luni dupa anuntul facut de Riad ca femeile vor putea sofa, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In acest regat ultraconservator, femeile sunt supuse…

- Expertiza suspectei in cazul crimei de la metrou Dristor va arata ca femeia avea probleme psihice, spun criminalistii. „In mintea acestei femei, pot spune cu un procentaj de 90%, ca este o...

- SFANTUL SPIRIDON, 12 decembrie. In toate bisericile din tara, de ziua Sfantului Spiridon se tin slujbe. La finalul acestora, se imparte credinciosilor agheazma, care e buna pentru bolile primejdioase. Multi credinciosi respecta aceasta zi deoarece in popor se crede ca Sfantul Spiridon ii imbogateste…

- Femeile care lucreaza in spatii office deja s-au obisnuit cu tinutele formale pe care se presupune ca trebuie sa le adopte. Indiferent daca acestea sunt strict office sau au si caracteristici ale stilului elegant, este important sa nu se priveze de confortul pe care ar trebui sa il asigure.…

- Orasul Blaj a fost luat cu „asalt“ miercuri, 6 decembrie, de „caciulari“ din toata tara care au dorit sa isi vanda produsele la traditionalul Targ al Caciulilor. De Sfantul Nicolae, de peste 200 de ani, orasul Blaj se transforma intr-o veritabila capitala nationala a caciulilor.

- Ni se spune pe toate canalele ca procesul de chelire, culoarea ochilor, diabetul, obezitatea și problemele feminine sunt de natura „genetica”. In realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Copiii se nasc cu ochii albaștri, pentru ca mai tarziu culoarea lor sa se schimbe in negru sau in caprui. Oamenii…

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, afirma ca femeile din Primarie sunt discriminate, iar acest fenomen ar fi promovat in institutie de catre persoane publice precum ar fi liberalul Valeriu Munteanu. Potrivit ei, este intolerabil ca un lider politic sa promoveze misoginismul in public.

- 30 noiembrie este o zi extrem de importanta in calendarul crestin ortodox. Astazi se sarbatoreste Sfantul Andrei, o sarbatoare foarte mare pentru toti credinciosii. Sfantul Andrei este considerat ocrotitorul Romaniei.In aceasta zi extrem de importanta sunt foarte multe lucruri care este interzis…

- Deputatul liberal de Maramures Viorica Chereches a participat luni, 27 noiembrie, la o seara de veghe in memoria victimelor violentei domestice. Piata Cetatii a fost inundata de lumina de la zecile de candele si lumanari aprinse de seniori, tineri, dar si membri ai unor organizatii non-guvernamentale…

- Parlamentul Republicii Moldova se aliniaza și în acest an Campaniei Organizației Națiunilor Unite „16 zile de activism împotriva violenței în baza de gen". În perioada 25 noiembrie - 10 decembrie, Parlamentul desfașoara campania cu genericul "aLEGE…

- Cel mai recent studiu realizat la nivelul Uniunii Europene, care analizeaza viața femeilor și barbaților, arata ca de 7 ori mai multe femei decat barbați traiesc singure și iși cresc copiii (procentul este de 7,7 % femei cu varste cuprinse intre 25 si 49 de ani, in comparatie cu 1,1 % dintre barbatii…

- Un post de televiziune din Atlanta, Statele Unite, a convins instanta sa vizioneze un material video înregistrat în secret de familia unui veteran de razboi. Barbatul a murit în timp ce era îngrijit de doua infirmiere. Barbatul, în vârsta de 89 de…

- Emoțiile noastre nu ne afecteaza modul in care comunicam. In schimb, modul in care comunicam ne afecteaza starea de spirit. Orice relație de prietenie nascuta intre 16 și 28 de ani are toate șansele sa devina stransa și de lunga durata. Femeile prefera in general barbații cu voci puternice și puțin…

- Tema de anul acesta a Zilei Mondiale a Diabetului este „Femeile si diabetul zaharat“. Societatea Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice a initiat activitati de informare publia in ceea ce priveste preventia si tratamentul diabetului gestational, precum si sarcina la pacienta cu diabet.

- 1. Din timpuri stravechi, oamenii credeau ca in alimentele "de dulce", mai ales in carne exista forte malefice, iar prin alimente sufletul mortilor intra in corpul celor vii. De aici si superstitia ca parintii trebuie sa posteasca inaintea nasterii copilului, mirii inaintea nuntii si rudele in perioada…

- In acest an, marti, 14 noiembrie, este lasatul secului pentru Postul Craciunului sau Postul Nașterii Domnului. Incepand cu prima zi a postului, nu se mai fac nunti și nici petreceri pana dupa Anul Nou. Postul Craciunului dureaza 40 de zile și se incheie pe data de 24 decembrie. Lasatul Secului este…

- Lumea științifica a dezvaluit ca exista o serie de noua semne prin care poți realiza faptul ca ești o persoana deșteapta și dezghețata la minte. Pentru a afla care sunt acestea, urmarește materialul de mai jos.

- Prezent la Ploiesti, oras in care a ajuns sambata, 11 noiembrie, caravana initiata de Ministerul Agriculturii, „Alege oaia”, Petre Daea a fost asaltat de femei, in special doamne trecute de prima tinerete, care au tinut mortis sa faca o fotografie cu ministrul.

- Bucureștean cu permisul suspendat, prins de trei ori baut la volan. Din ce in ce mai mulți șoferi aleg sa urce la volan, dupa ce conuma bauturi alcoolice. Pe distanțe lungi sau scurte, aceștia nu se gandesc la consecințe, care – inevitabil – in unele cazuri nu intarzie sa apara. De exemplu, weekend-ul…

- Este vorba despre un parteneriat unic A®n E›arAƒ, care se A®ntA¢mplAƒ aici, la BistriE›a. aEzSigur cAƒ e vorba E™i de riscuri, E™i de anumite incertitudini, dar la 25 de ani nu ai certitudini E™i nici nu ai voie sAƒ ai certitudini. La 25 de ani trebuie sAƒ cauE›i E™i sAƒ experimentezi. Abia mai tA¢rziu…

- Șoferul implicat in accidentul din zona Baicului era baut. Un accident rutier grav urmat de un incendiu a avut loc, marti seara, in jurul orei 22.15, pe strada Baicului din Capitala, in sectorul 2. O femeie de 35 de ani a murit, iar sora sa, in varsta de 18 ani, prezinta arsuri grave de cai aeriene…

- Un echipaj rutier de la Politia orasului Flamanzi a oprit in localitatea Copalau un autoturism care circula cu 101 km/h. Cei doi agenti de politie i-au adus la cunostinta soferului ca urmeaza sa fie amendat si ca va ramane fara permis. In timp ce oamenii legii scriau procesul verbal in masina…

- Femeile ar putea folosi acest kit de teste, denumit SegHPV și dezvoltat de firma chineza BGI, ca sa recolteze o mostra la domiciliu și sa o trimita apoi la laborator pentru a verifica prezența virusului papiloma uman (VPH), urmand sa obțina rezultatele prin intermediul internetului. "Resursele…

- In general femeile se confrunta mai des decat barbații cu problemele legate de pierderea increderii in sine. Uneori acest lucru se intampla pentru ca inca de mici femeile sunt crescute cu ideea de a fi mai ascultatoarea, mai cuminți, mai tolerante. Dar pana unde merge aceasta acceptare și toleranța…

- BERBEC – Problemele nu au trecut, pentru ca Marte actioneaza la nivelul Casei Muncii. Relatiile cu colegii continua sa fie tensionate si asta datorita comunicarii deficitare, un comunicare care ameninta si relatia. Dispozitii schimbatoare, mai ales pe 7 si 8 noiembrie. TAUR – Vor simți nevoia…

- O data cu relaxarea legislatiei considerata extrem de restrictiva in Arabia Saudita la adresa femeilor, acestea vor avea si dreptul de a merge pe stadioane, dupa ce autoritatile religioase le-au permis sa sofeze.

- Una dintre cele mai bune modalitati de a ramane sanatoasa la peste 40 de ani este consumul de vitamine si substante nutritive potrivite. Substantele pe care le obtine organismul din alimente sunt de recomandat in fata suplimentelor, deoarece acestea sunt mai usor absorbite.

- In urma licitatiei nationale organizata de Ministerul Sanatatii, Directiei de Sanatate Publica Satu Mare i-au fost repartizate in prima etapa un numar de 197 doze de vaccin gripal. Acestea sunt destinate urmatoarelor categorii de populatie: Pacienti cu boli cronice spitalizati in unitatile medicale…