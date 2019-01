Stiri pe aceeasi tema

- FCSB continua campania de achiziții. Dupa ce i-a adus pe Florentin Matei și pe Adrian Stoian, Gigi Becali s-a laudat in aceasta seara ca a obținut și acordul celor de la Gaz Metan Mediaș pentru transferul lui Carlos Fortes. "I-am spus lui Teja ca-i fac toate poftele și-i aduc ce jucatori vrea. Mi-a…

- Carlos Fortes va veni sub forma de imprumut pana in vara, pentru ca apoi, daca da randament, sa fie transferat definitiv. "Vreți sa va dau una in direct? Imi da mesaj Gigi Becali ca l-a luat și pe Fortes", a spus Ilie Dumitrescu, in cazul emisiunii, pentru ca apoi Gigi sa confirme: "Da, este adevarat,…

- Libertatea va ține la curent cu toate transferurile din Liga 1 in iarna lui 2019. Cine a venit, cine a plecat. CFR Cluj CFR Cluj a anuntat imprumutul fundasului stanga Andrei Radu la nou-promovata Dunarea Calarasi. George Țucudean (27 de ani), cel mai bun fotbalist roman al anului 2018 in ancheta GSP,…

- Florentin Matei, 25 de ani, a semnat cu FCSB din postura de jucator liber de contract. Gigi Becali a confirmat acest transfer și crede ca jucatorul va ajunge in scurt timp și la echipa naționala. "Uitasem...

- Gigi Becali a anunțat ca va mai aduce un atacant la FCSB, indiferent daca Harlem Gnohere va pleca in aceasta iarna sau nu. Cele mai multe discuții s-au purtat despre Carlos Fortes, de la Gaz Metan Mediaș. Basarab Panduru crede insa ca in Liga 1 exista o varianta mai buna, la un alt club din Liga 1.…

- FCSB știe prima mutare a iernii. Și nu este vorba despre Iulian Cristea, fundașul celor de la Gaz Metan. Harlem Gnohere va pleca in aceasta iarna de la FCSB, anunța sport.ro. Francezul va merge cel mai probabil in Arabia Saudita, iar in locul sau va fi adus un varf cam de același profil. Sursa citata…

