3 hobby-uri extrem de populare în rândul tinerilor bărbați români Potrivit unui studiu comandat de Discovery Channel in urma cu un deceniu, tinerii barbați romani sunt cei mai buni familiști ai Europei. Din sondaj reiese ca in Romania, 72% dintre barbați sunt tradiționaliști, in sensul ca se concentreaza in special asupra obligațiilor sociale clasice, nereușind sa imbine atat de bine numeroasele aspecte ale vieții, care includ, printre altele, cariera, familia, cercul de prieteni și hobby-urile. Intre timp insa, lucrurile s-au mai schimbat, iar acest lucru poate fi observat cu ochiul liber pe strazile celor mai importante orașe din țara, acolo… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dragnea-Dancila dovedește zilnic ca nu este capabil sa atraga fonduri europene pentru construcția de autostrazi sau spitale regionale și nici pentru programele de ocupare pentru tineri. In continuare, deși ne apropiem de finalul exercițiului financiar 2014-2020, niciun guvern PSD-Dragnea nu…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, l-a confundat pe ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, cu premierul italian Giuseppe Conte , iar gafa diplomatica a aparut pe pagina ei de Facebook. Carmen Dan și Matteo Salvini s-au intalnit marți, 23 octombrie, la sediul MAI din țara noastra.…

- Economia Romaniei va fi afectata din ce in ce mai puternic de imbatranirea rapida a populatiei si migratia tinerilor, iar autoritatile si angajatorii trebuie sa ia masuri urgente pentru a asigura stabilitatea pietei muncii si a bugetului asigurarilor sociale. Raportul Inovantage - ediţia a doua,…

- România risca sa-si piarda competitivitatea pe termen lung si sa condamne generatiile viitoare la saracie, daca nu investeste inteligent în sanatatea si educatia cetatenilor sai, a declarat Tatiana Proskuryakova, directorul de tara al Bancii

- Recenta crestere a vanzarilor la tigarile electronice, foarte populare in randul tinerilor americani, ingrijoreaza autoritatile care le vad ca pe "o amenintare" la adresa progreselor obtinute pana acum impotriva dependentei de nicotina, relateaza miercuri EFE. "Popularitate tarilor electronice intre…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in al doilea trimestru, la 70,7%, de la 68% in primele trei luni ale anului, si urca peste tinta fixata pentru 2020, care…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in al doilea trimestru, la 70,7%, de la 68% in primele trei luni ale anului trecut. Numărul de angajați urcă,…

- Dupa doi ani cu randamente record, Romania a devenit cel mai mare producator de nuci al Europei, iar producțiile sunt in creștere ca urmare a majorarii suprafețelor. Numai cu soiuri romanești s-au cultivat in ultimii ani 400 de hectare și alte sunt 300 in pregatire, iar cultivatorii vor sa se organizeze…