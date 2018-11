3 gadgeturi eficiente care iti dau libertate de miscare la birou

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de duminica s-a lasat și cu „victime colaterale”. totul s–a intamplat la o unitate de cazare din Bran, unde era cazat un ansamblu folcloric din Argeș. Scandalul a izbucnit dupa ce in dimineața cutremurului, la plecare, administratorii unitații de cazare au cosntatat ca unul dintre copii a…

- Un singur votant de la o secție din municipiul Vaslui, dintr-o lista cu peste 3.300 de persoane, a mers la referendumul privind redefinirea familiei, astfel incat procentul de participare la vot a fost de doar 0,17%, avand in vedere ca și-au exprimat opțiunea și cinci din cei șapte membri ai respectivei…

- Eliminarea si lacrimile lui Cristiano Ronaldo continua sa fie dezbatute pe plan international, iar Rio Ferdinand (39 de ani), fostul coleg de la Manchester United, a venit cu o alta explicatie pentru izbucnirea in plans a Balonului de Aur.

- Scena surprinsa pe strazile din Rusia pare una desprinsa dintr-o comedie neagra. In imagini se poate vedea cum o femeie sta deasupra unui barbat, ținandu-l nemișcat la pamant. Videoclipul a fost postat pe o rețea locala de știri online și a devenit repede viral pe internet. Un barbat și o femeie au…

- Un cangur aflat in libertate a fost reperat in padurile si pe cateva pasuni din nordul Austriei, a anuntat luni Politia locala, citata de AFP. Animalul, tipic pentru continentul australian, a fost vazut de mai multe ori de la sfarsitul saptamanii trecute in districtul Hellmonsodt din Austria Superioara,…

- Acelasi lucru se intampla cu musculatura intregului corp daca ne petrecem timpul in fotoliu, in fata televizorului, la birou cel putin opt ore pe zi sau pe banca din fata blocului la povesti cu vecinii. Organismul uman este complex si functioneaza normal daca-i asiguram „combustibilul” necesar: alimentatie…

- Mii de nicaraguani au demonstrat miercuri la Managua pentru a cere demisia presedintelui Daniel Ortega si eliberarea opozantilor incarcerati de la inceputul crizei politice din aceasta tara, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Libertate pentru detinutii nostri politici!" si "Sa plece!", au scandat…

- Mai mult de jumatate din români sunt convinsi ca anumite persoane le pot provoca stari de rau doar privindu-i cu admiratie ori cu invidie si ca &"Tatal Nostru“ îi scapa de deochi.