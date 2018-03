Stiri pe aceeasi tema

- Momentul verdictului pentru Vlad Cosma! Fostul deputat PSD, care a generat scandalul înregistrarilor folosite ca pretext pentru propunerea de revocare a Laurei Codruța Kovesi, așteapta pronunțarea magistraților de la Curtea Suprema.

- Preotul Valeriu Roman, consilier Patrimoniu in Permanenta Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanta, pentru conducerea unui vehicul sub influenta al...

- Un politist acuzat ca a luat mita 1.000 de lei pentru ca, in loc sa ii faca dosar penal unui sofer care circula fara permis, a aplicat o amenda pentru circulatia pe bicicleta fara vesta reflectorizanta, a fost achitat. Sentinta este definitiva. Politistul a fost trimis in judecata de fostul procuror…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Cererea…

- Un instructor auto si un agent examinator au primit vineri din partea magistratilor Tribunalului Buzau pedepse de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare si, respectiv, trei ani si opt luni cu executare pentru infractiunile de dare, instigare si participare la dare de mita si, respectiv,…

- Ieri, 21 februarie, politistii maramureseni au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Ambele persoane incarcerate au fost condamnate la executarea unor pedepse privative de libertate dupa ce au comis infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Este vorba despre…

- Tribunalul Maramures a hotarat, marti, condamnarea fratilor Ioan Aurelian Tomoiaga si Marius Ovidiu Tomoiaga la inchisoare pe viata pentru comiterea infractiunii de omor calificat, cei doi ucigandu l pe Gheorghe Nistor, seful de post din Viseu de Jos, la inceputul lunii ianuarie 2017, chiar in sediul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au dat verdictul in dosarul "Mita pentru judecatoare" in care fosta judecatoarea Geanina Terceanu a fost condamnata la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru ca a luat mita pentru a dispune achitarea inculpaților in "Dosarul Transferurilor…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma le-a spus luni judecatorilor de la instanta suprema, cu lacrimi in ochi, ca nu a facut niciun abuz in servicu si nu a primit de la nimeni niciun ban, invocand existenta unei "gasti" care ar vrea "sa puna mana" pe administratia judeteana.…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al Consiliului Judetean Prahova, ar urma sa se prezinte, luni, la instanta suprema, unde are loc ultimul termen al procesului in care au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare. Cei doia au fost acuzati…

- Paul Iova, „Regele manelistilor”, a fost condamnat definitiv la 1.479 de zile de inchisoare cu executare pentru constituire de grup infractional organizat si contrabanda. In toamna anului 2014, procurorii DIICOT Suceava au trimis in judecata gruparea de contrabandisti de tigari condusa de Paul Iova,…

- Fostul sef Agentiei Nationale de Integritate Horia Georgescu si avocata Ingrig Mocanu au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la cate patru ani de inchisoare cu executare, iar fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la noua ...

- Fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte pe mine? (n.r.- fratele…

- Fostul presedinte Traian Basescu iese la inaintare cu un nou comentariu acid, dupa ce Darius Valcov a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare. Si de aceasta data, mesajul ii este adresat tot presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Daddy, e groasa (MA) cu Valcov Dragnea, intelege…

- Din primavara anului 2007 pana in vara anului 2012 Marcel C. (42 de ani), din Calarasi, a avut o relatie de concubinaj cu Florentina. La sfarsitul povestii, barbatul a inceput sa-si spioneze fosta partenera. A intrat pe contul ei de Facebook, a citit conversatiile purtate de femeie cu fostul sot si…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- Femeia a fost registrator medical la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova. Aceasta este acuzata ca in urma cu cativa ani ani a cerut si a primit 2.900 de euro de la un barbat, pentru a-i angaja sotia in cadrul spitalului, insa nu si-a respectat promisiunea, potrivit cvlpress.ro. S-a…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, informeaza Agerpres. ...

- Victor Oros a fost prins in flagrant pe data de 26 august 2014, in fondul de vanatoare de pe raza comunei Carlibaba, dupa ce a impușcat un mistret, scrie monitorulsv.ro. Barbatul se deplasase in fondul forestier, alaturi de alti suspecti, cu un autoturism Audi Q5. La vremea respectiva anchetatorii…

- Petruta-Cristina Bosoanca a fost inchisa timp de 13 luni in Marea Britanie, perioada in care a dat nastere unui copil, fiind in cele din urma eliberata dupa ce noi informatii au pus la indoiala acuzatiile facute de reclamanta in acest caz, informeaza site-ul postului BBC News.

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla. Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.…

- Doi purtatori de cuvânt ai principalului oponent al Kremlinului, Alexei Navalnîi, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la întoarcerea în Rusia si îsi vor petrece noaptea în închisoare, a anuntat Alexei Navalnîi, scrie paginaderusia.ro…

- Un tanar din Calarasi, in varsta de 25 de ani, a ajuns la inchisoare, dupa ce politistii l-au prins conducand fara permis pe drumurile publice. Suspectul s-a ales cu dosar penal si a fost trimis in judecata, iar magistratii l-au condamnat la o pedeapsa de 8 luni inchisoare.

- Trimise in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, Eugenia Doina Manailescu si Mihaela Dumitras au fost condamnate. Eugenia Doina Manailescu a luat sapte ani de inchisoare, cu executare, dupa schimbarea incadrarii juridice si contopiri. Mihaela…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), politistii romane, in cooperare cu autoritatile spanilor, l-au gasit pe barbatul de 34 de ani in 11 ianuarie, la Madrid, urmand sa fie adus inapoi in tara in cursul acestei luni. Barbatul era urmarit international, fiind condamnat…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui fost magistrat de la Curtea de Apel Chisinau, acuzat de abuz de serviciu, soldat cu urmari grave si pronuntarea, cu buna-stiinta a patru incheieri contrare legii.

- Gigi Roșca a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, de catre magistrații Curții de Apel Cluj, in urma scandalului in care a fost implicat in noiembrie 2016. Totodata, i s-a confiscat și arma, inclusiv cartușele. Cosmin Morar și Ioan Filip au primit și ei cate 6 luni de inchisoare cu suspendare,…

- Florița Boloș, fost judecator la judecatoria orașului aradean Ineu și președinte al acesteia, condamnata definitv in octombrie anul trecut la nu mai puțin de șapte ani de inchisoare, a fost eliberata condiționat, printr-o sentința definitiva a Tribunalului Arad. Un sat intreg retrocedat unor falși proprietari…

- Un numar de 21 de traficanti de etnobotanice din cinci judete si Bucuresti, membri ai unei grupari infractionale care a actionat in perioada 2011 - 2012, au fost condamnati definitiv, la inchisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Decizia a fost pronuntata luni, 15 ianuarie 2018. 10 dintre inculpati sunt…

- Tulceanul care a omorat cu o sabie un caine legat a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu suspendare. In prima instanta, el fusese condamnat la inchisoare cu executare, iar daca s-ar fi pastrat decizia ar fi fost primul roman condamnat la inchisoare cu executare pentru uciderea unui animal.

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakashvili a fost condamnat de un tribunal din Tbilisi la 3 ani de inchisoare pentru abuz de putere. Sentinta a fost pronuntata in lipsa, Saakasvili fiind in Ucraina.

- Tribunalul Ilfov a decis definitiv joi eliberarea conditionata din inchisoare a fostului impresar Victor Becali, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de fotbalisti. Tribunalul Ilfov a respins contestatia…

- Liviu Varciu și Nea Marin s-au batut parte in parte! ”Am crezut ca leșin de durere!”, a exclamat nea Marin in timp ce cerea insistent o punga de gheața pentru a-și acoperi rana de pe braț.

- Revolta violenta intr-o inchisoare din Brazilia. Noua detinuti au fost ucisi si 14 au fost raniti intr-un centru de detentie din apropierea capitalei Brasilia.Potrivit informatiilor aparute in presa, a fost vorba de o reglare de conturi intre membrii unor grupari rivale.

- Un pseudo-bancher a reusit sa insele aproape 40.000 de thailandezi propunandu-le ipoteci la o dobanda foarte mica. In final, el s-a ales cu 93 de condamnari la inchisoare pe viata. Un tribunal thailandez...

- Un tribunal din Bosnia a condamnat-o, miercuri, la 14 ani inchisoare pentru crime de razboi comise in anii 90 pe Azra Bașici, o luptatoare careia i se spunea „amanta vieții și a morții” sau „Azra doua cuțite”.

- Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, condamnat la inchisoare pentru incalcarea drepturilor omului, a fost gratiat de Pedro Pablo Kuczynski, presedinte in exercitiu, potrivit BBC, citat de news.ro. Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a…

- Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la 6 ani si 3 luni inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat de mai mu...

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie, fiind considerat un infractor extrem de periculos. Barbatul a pierdut apelul si va incepe executarea sentintei, potrivit...

- Un barbat din Codlea a fost condamnat de Tribunalul Brașov la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru tentativa de omor. Nicolae G. si-a injunghiat propriul fiu cu un briceag. Scandalul a avut loc in seara de 30 august, inculpatul si-a injunghiat fiul, in timp ce se aflau in locuinta comuna din Codlea.…

- Fostul primar al comunei Malu Mare (PSD) a fost trimis in judecata alaturi de alti sapte inculpati pentru comiterea infractiunilor de de tentativa de omor, lovire si tulburarea ordinii si linistii publice. Alexandru Dicu a fost condamnat la un an si zece luni de inchisoare cu suspendare de Tribunalul…

- Studentul din Iasi care in urma cu doi ani si-a ucis colegul de camera cu 20 de lovituri de cutit, apoi a ranit grav un altul, dupa care a incendiat incaperea, a fost condamnat la inchisoare pe viata, sentinta nefiind definitiva.

- Oscar Pistorius are probleme si în închisoare. Fostul campionul paralimpic a fost implicat într-un incident cu un alt prizonier, motivul fiind utilizarea unui telefon public, a anuntat, marti, un oficial al penitenciarului. Incidentul a avut loc în urma cu o saptamâna.…

- Vasile Balint zis "Sile Camataru" a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani și 6 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar de infracțiuni de violența - șantaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În același…

- Arheologii egipteni au descoperit o mumie intr-unul din cele doua morminte neexplorate anterior din orașul antic Luxor situat pe Nilul inferior, a declarat sambata ministerul antichitaților citat de AFP. Mormintele au fost gasite in anii ‘90 de catre arheologul german Frederica Kampp, dar ea a explorat…

- O doctorița din Oradea a fost condamnata la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce o fetița de 5 ani a murit in spital, din cauza unei infecții digestive pe care medicul a tratat-o incorect, relateaza Ebihoreanul. Sentința este definitiva.

- Procuratura raionului Criuleni anunta despre condamnarea unui cetatean al Ucrainei la 4 ani inchisoare pentru incalcarea regulilor de securitate a circulatiei de catre persoana care conduce mijlocul de transport, soldata cu decesul a trei persoane.