3 accidente rutiere! Un mort și doi răniți 3 accidente rutiere au avut loc in ultimele ore pe raza județului Teleorman. Din pacate intr-unul dintre acestea o persoana și-a pierdut viața. Un barbat in varsta de 26 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN51, in localitatea Brinceni, a accidentat mortal un biciclist in varsta de 74 ani din comuna Brinceni. Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

