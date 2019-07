Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, spune ca simbolistica Zilei imnului national arata ca sunt toate motivele pentru ca romanii sa fie mandri ca fac parte din marea familie europeana si ca reprezinta o natiune cu un cuvant puternic in lume, "o tara respectata, demna, libera si suverana", potrivit Agerpres.…

- O ceremonie religioasa si militara a avut loc, luni, in Piata Tricolorului din Capitala, cu ocazia Zilei Imnului National. La eveniment au participat cadre militare si oficiali ai Ministerului Apararii Nationale, printre care secretarul de stat in MApN, Nicolae Nasta. Un sobor de preoti a oficiat o…

- Astazi este ziua in care sarbatorim Imnul Național Romaniei, ”Deșteapta-te Romane”. ”Sa-l onoram si sa-l cantam cu mandrie oriunde ne-am afla! In imagini sunt Militarii din garnizoana Zalau intonand Imnul National pe cel mai inalt punct din Romania, Varful Moldoveanu. Cantam impreuna?” au scris pe reprezentanții…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 29 iulie a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Imnului Național al Romaniei.Va prezentam in continuare textul mesajului: „Pe 29 iulie, sarbatorim, ca in fiecare an, «Ziua Imnului Național», unul dintre simbolurile naționale care ne insufla…

- La originea imnului national al Romaniei se afla poemul patriotic ''Un rasunet'', scris de Andrei Muresanu si publicat pentru prima data in numarul 25 din 21 iunie 1848 al suplimentului ''Foaie pentru minte, inima si literatura'', pe o melodie culeasa de Anton Pann. A fost intonat in timpul Razboiului…

- Manifestarile dedicate zilei de 29 Iulie – “Ziua Imnului Național” se vor desfașura dupa urmatorul program: orele 1000 Municipiul Satu Mare – pe platoul din Piața 25 Octombrie primirea prefectului; intonarea imnului de stat; binecuvantare și rugaciune pentru poporul roman rostite de preotul militar;…

- Un incident neplacut petrecut la Cimitirul din Valea Uzului a tensionat, chiar de Ziua Eroilor, relațiile romano-maghiare, ajungandu-se pana la replici la nivel de Ministere de Externe. Peste 1000 de maghiari au format, cu ocazia acestei mari sarbatori, un lanț uman in fața Cimitirului Eroilor din Valea…

- Viitorul țarii depinde de tineri iar in acest sens generația tanara trebuie sa iși asume responsabilitatea de a se implica in a schimba lucrurile in bine, de a se lupta pentru Romania și promovarea frumoasei noastre comunitați din județul Alba. (Explicație FOTO- ”Concurs de ilustrație pentru copii și…