Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.000 de romani s-au inscris in anul 2019 in Registrul donatorilor, care numara in prezent 66.128 de persoane. In Romania, in fiecare an, 3 persoane la 100.000 locuitori sunt diagnosticate cu cancere de sange, iar singura solutie terapeutica o reprezinta transplantul de celule stem hematopoietice.…

- Pe 13 septembrie, anual aniversam Ziua Pompierului din Romania. Evenimentul ne ofera ocazia de a rememora un episod glorios din istoria neamului romanesc, lupta de pe Dealul Spirii purtata de compania de pompieri din București impotriva oștirii otomane. Pe data de 13 septembrie 1848, ostașii pompierii…

- Vicepremierul Mihai Fifor, ministru interimar al Afacerilor Interne, a anunțat in urma videoconferinței cu șefii de arme din MAI, prefecții și șefii inspectoratelor județene ca toți șefii trebuie sa iși intrerupa sau anuleze concediile și sa conduca personal reorganizarea totala care sa readuca credibilitatea…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, afirma ca primit mandat din partea premierului Viorica Dancila sa initieze "un proces radical de lupta impotriva criminalitatii si de reformare a sistemului". "Am preluat interimatul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, ca…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Maramures celebreaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei in data de 28 iulie. Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei (ZMH) este un eveniment anual, cu atenția mondiala indreptata asupra grupurilor de pacienti si persoanelor care traiesc cu hepatita…

- APAH-RO trage un semnal de alarma: "Fara testare in toate zonele defavorizate si programe pentru neasigurati obiectivul de eliminare a hepatitelor va fi greu de atins". Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) marcheaza si in acest an Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitelor…

- Dupa mai bine de o luna de zile, timp in care țanțarii au monopolizat Slobozia, Valeriu Roșca, directorul Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia susține ca «dezinsecția aero este inutila!». In tot acest timp, «tunul» impotriva țanțarilor a fost utilizat de doar 6 ori pe strazile orașului,…