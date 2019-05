28 mai - Ziua Mondiala de LuptaImpotriva Cancerelor de Sange.

La fiecare 35 de secunde, undeva in lume, cineva este diagnosticat cu cancer de sange. Pentru multi pacienticu cancere de sange, solutia o reprezinta transplantul de celule stem hematopoietice. In fiecare an, peste 80.000 de oameni din toata lumea cauta un donator compatibil de celule stem in afara familiei. Mult ...