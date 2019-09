28 de spectatori, răniţi la un concert rap din Germania. S-a prăbuşit un ecran LED Doua persoane au suferit rani grave in urma acestui incident, care s-a produs in timpul unui concert sustinut de rapperii Marteria si Casper intr-o periferie a orasului Essen, la care au asistat aproximativ 18.000 de spectatori. Serviciul meteorologic german avertizase ca urma sa se produca o furtuna in jurul orei locale 19:30. 'A fost o furtuna scurta, dar puternica', a declarat un purtator de cuvant al serviciului meteorologic. Medicii sositi la fata locului au oferit asistenta de specialitate pentru aproximativ 150 de spectatori, cei mai multi dintre ei aflandu-se in stare de soc.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 28 de persoane au fost ranite sâmbata seara în vestul Germaniei, dupa ce un perete cu ecrane LED s-a prabușit în cadrul unui concert rap în aer liber, în timpul unei furtuni, au anunțat autoritațile locale, citate de Dpa, scrie Mediafax. Doua persoane au fost…

- Douazeci si opt de persoane au fost ranite, sambata seara, dupa ce un perete cu ecrane LED s-a prabusit la un concert rap in aer liber din vestul Germaniei, in timpul unei furtuni, a anuntat politia, citata de DPA.

- Douazeci si opt de persoane au fost ranite, sambata seara, dupa ce un perete cu ecrane LED s-a prabusit la un concert rap in aer liber din vestul Germaniei, in timpul unei furtuni, a anuntat politia, citata de DPA.Doua persoane au fost grav ranite in urma acestui incident, produs in timpul…

- Doua persoane au fost grav ranite in urma acestui incident, produs in timpul concertului sustinut de rapperii Marteria si Casper, la Essen, spectacol la care asistau circa 18.000 de persoane.Serviciul meteorologic german avertizase ca va fi o furtuna in jurul orei locale 19.30. "A fost…

- Alerta in Germania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a lovit de o cladire. Cel puțin trei persoane au murit sambata in Germania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a lovit de o cladire din sud-vestul țarii, au informat surse din Poliția germana, citate de site-ul agenției DPA. Incidentul s-a…

- Cel puțin trei persoane au murit sambata in Germania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a lovit de o cladire din sud-vestul țarii, au informat surse din Poliția germana, citate de site-ul agenției DPA. Incidentul s-a produs in orașul Bruchsal, aflat la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de…

- Poliția din Macedonia de Nord a anunțat sambata ca 34 de imigranți afgani au fost raniți dupa ce șoferul camionului in care se aflau a sarit din vehiculul aflat in mișcare, incercand sa scape de polițiști, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Trei imigranți și șoferul…