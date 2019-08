28 de reviste au obtinut 1,6 milioane de lei de la Guvern Ministerul Culturii si Identitatii Nationale va finanta cu 1,6 milioane de lei 28 de publicatii de cultura.



Astfel, ministerul a facut publica lista cu revistele sau publicatiile culturale, altele decat cele propuse de uniunile de creatori din Romania, membre ale Aliantei Nationale a Uniunilor de Creatori, care vor fi finantate in conformitate cu prevederile Legii 136/2015 privind finantarea revistelor de cultura reprezentative din Romania, precum si punctajul aferent fiecarei reviste si suma alocata.



Conform punctajului obtinut, cei mai multi bani, respectiv cate 90.500 de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma online de recrutare în domeniul medical din România MEDIjobs a atras investiții de aproape 1 milion de dolari. Dupa ce anul trecut a obținut prima finanțare de tip angel, startup-ul românesc a trecut anul acesta printr-o noua etapa majora de finanțare, prin care a atras aproximativ…

- Pe locul al doilea s-a clasat echipajul Ucrainei, iar pe locul 3 cel al Rusiei. Aceasta este a doua medalie de aur pentru delegatia Romaniei dupa ce castigata, luni, de sportiva Laura Coman, la tir, in proba de 10 m pusca aer comprimat, si a opta in total. Romania a mai obtinut medalia de bronz in proba…

- Tudor Petcu, absolvent al Scolii Gimnaziale Vasile Lucaciu din Carei a obținut media generala 9,65 la Evaluarea Naționala și s-a clasat pe prima poziție in municipiul Carei și pe locul 32 la nivel de județ. Haiduc Oana, Moroz Alexandra și Nistea Roberta de la Școala gimnnaziala Balcescu-Petofi precum…

- Romania U21 a inceput entuziasmant EURO 2019 și a caștigat categoric meciul contra Croației U21, scor 4-1. Romania U21 a avut o evoluție perecta și a obținut cea mai categorica victorie de pana acum de la EURO 2020. Dupa meci, jucatorii și fanii au dat startul petrecerii, bucurandu-se pentru succesul…

- Un student in anul II la Drept a obtinut o decizie favorabila dupa trei ani de proces. In clasa a X-a i s-a scazut nota la purtare si un an mai tarziu a fost mutat disciplinar la o scoala aflata la 50 de kilometri de casa, decizii pe care le-a contestat in instanta. Dupa trei ani de proces a obtinut…

- Startup-ul polonez care și-a propus sa devina un Booking.com al serviciilor de sanatate a obținut investiții în valoare de aproape 90 de milioane de dolari. Platforma care ajuta pacienții sa își gaseasca online medici potriviți - DocPlanner - s-a extins rapid in mai multe țari, inclusiv…

- UIMITOR… Rasturnare de situatie: Husana Husi a reusit sa obtina Certificatul de Identitate Sportiva (CIS) si poate evolua la barajul de promovare in Liga 3. Reprezentantii echipei au postat pe blogul echipei o poza cu documentul necesar participarii la baraj si in Liga 3. Desi echipele din fruntea Ligii…

- Clubul de Karate Kita Suceava a obtinut cinci medalii cu toti cei cinci tineri sportivi cu care a participat la Campionatul Mondial de Karate Shotokan, desfasurat la Bucuresti, in perioada 24-27 mai. Cei cinci suceveni au obtinut o medalie de aur si patru de bronz. Competitia mondiala de la ...