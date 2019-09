28 de răniți după ce un perete cu ecrane LED s-a prăbușit la un concert în aer liber, în Germania Cel puțin 28 de persoane au fost ranite sambata seara la un concert rap in aer liber din germania, dupa ce un perete cu ecrane LED s-a prabușit. Incidentul a avut loc in timpul concertului susținut de artiștii rap Marteria și Casper, in orașul Essen. Peste 18.000 de persoane au participat la concertul in aer liber. Ecranul s-a prabușit din cauza unei furtuni, relateaza DPA, citata de Mediafax. Habe durch Zufall gefilmt, wie die linke Videoleinwand sich lost, beim #casper und #materia #konzert in #essen. Danach sind wir nur noch gerannt. Es war einfach mega chaotisch. Was war da los?! pic.twitter.com/7bVYF0lkEv—… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

