- Iranul va continua sa exporte petrol, in pofida sanctiunilor din partea SUA, care fac parte dintr-un razboi psihologic menit esecului, a declarat luni presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de Reuters. Americanii 'nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol.…

- Consilierii locali vor vota luni un acord de parteneriat între Administrația Bazinala de Apa Someș Tisa și Primaria Cluj-Napoca în scopul depunerii proiectului de revitalizare a malurilor Someșului. Banii ar urma sa vina de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020.…

- Uniunea Europeana s-a declarat ingrijorata de arestarea vineri in Turcia a mai multor cadre universitare si personalitati ale societatii civile, in conditiile in care represiunea controversata care a urmat tentativei de puci intreprinsa in urma cu doi ani nu slabeste, relateaza Reuters. 'Arestarea…

- Presedintia Uniunii Europene (UE) pe care tara noastra o va prelua la 1 ianuarie 2019 este cea mai buna oportunitate pe care o avem de la momentul aderarii noastre la UE sa influentam agenda europeana. Presedintia ne ofera oportunitatea sa influentam deciziile pe marile teme europene, sa punem…

- Lira a scazut fața de dolar și s-a indreptat spre cea mai mare scadere din an in raport cu euro dupa ce ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, și alți demnitari au demisionat in semn de protest impotriva planului. Traderii se tem acum ca insași poziția prim-ministrului May este amenințata. "Daca…

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avut joi o reactie pesimista in legatura cu acordul cu Brexit, iar...

- Aproape 7.000 de educatori, invatatori si profesori de gimnaziu au plecat, in ultimii 20 de ani, din Romania si au cerut recunoasterea profesiei in tarile din Uniunea Europeana, potrivit unui raport al Comisiei Europene, citat de Mediafax .

