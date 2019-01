Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele SMURD din Arges au avut, in 2018, 34 de interventii pe zi. Timpul de reactie a scazut la doar 11 minute! Anul trecut, echipajele SMURD din Arges au intervenit in 10.455 cazuri, media fiind de 34/zi. In 2017, au raspuns la 10.830 cazuri, diferenta reprezentand o scadere de 4 % a numarului…

- Un tanar in varsta de 35 de ani, din localitatea Bogati, judetul Arges, a aprins arzatorul conectat la butelie, desi a simtit miros de gaz si exista o soba cu lemne functionala, scrie observator.tv. Explozia a fost iminenta, iar proprietarul, care prezenta arsuri minore la nivelul fetei si membrelor…

- In perioada 28 decembrie 2018 – 03 ianuarie 2019, s-au inregistrat peste 230 de situații de urgența in judetul Arges, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae”. Echipajele au intervenit la: 10 ...

- Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in accident au fost implicate un autoturism, doua autotrenuri si un autocar, scrie antena3.ro. Citeste si O fetita de 7 ani a fost ranita grav dupa ce mobila de bucatarie a cazut peste ea. Cum s-a intamplat…

- Serviciul SMURD Nadlac, fara doar și poate unul important pentru județ, risca sa fie desființat, așa cum au anunțat autoritațile locale, de cateva luni bune. Practic, SMURD Nadlac nu este in subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgențe, fiind un serviciu susținut financiar de primaria Nadlac.…

- Update! Potrivit ISU Argeș, șase mașini au fost implicate in accidentul rutier de pe A1. Trei persoane au fost ranite. Accident grav pe Autostrada A1 Pitești – București! Trafic blocat! Cinci mașini implicate. In urma cu puțin timp, pe autostrada A1, la km 104, sensul catre Pitești, a avut loc un accident…

- Concursuri cu premii si lecții de prim ajutor, dar și demonstrații. Toate derulate duminica, cand SMURD Bihor și-a desfașurat festivitatea de celebrare a activitații de 25 se ani. Secretarul de stat, dr. Raed Arafat, a trecut in revista istoricul SMURD Bihor, subliniind ca inființarea SMURD…