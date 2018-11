Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 19 noiembrie 2018, la Ivan Pescar, vicepresedintele Consiliului Judetean Tulcea, Dumitru Mergeani a participat la lansarea volumului colectiv "Comoara din Delta", semnat de elevi din Delta Dunarii, o initiativa a Asociatiei Ivan Patzaichin ndash; Mila 23. La eveniment au fost prezenti Ivan Patzaichin,…

- „Nesupusele”, 100 de femei pentru o suta de ani de Romanie modrna. 5 tinere scriitoare au adunt intr-o carte portretele unor figuri feminine care s-au remarcat, de varste, profesii și etnii diferite. Mari figuri ale culturii noastre, dar și persoaje contemporane cu noi.

- Marti, 30 octombrie 2018, Biblioteca Judeteana Panait Cerna a primit vizita Excelentei Sale, Hans Klemm, Ambasadorul SUA in Romania, care a facut o donatie de carte si a inaugurat Raftul American American Shelf in cadrul acestei institutii. La eveniment au participat vicepresedintii Consiliului Judetean…

- Joi, 18 octombrie, cu incepere de la ora 10.00, Sala de Festivitati a Palatului Copiilor a gazduit un eveniment de bilant al Inspectoratului Scolar Judetean, respectiv "Prezentarea raportului privind starea invatamantului tulcean in anul scolar 2017 2018".La eveniment au participat inspectorul scolar…

- Patru copii au fost transportati marti dimineata la Spitalul Municipal din Hunedoara, cu rani usoare, dupa ce un microbuz scolar, in care se aflau impreuna cu alti sase elevi, s-a rasturnat in afara...

- O mana de oameni se lupta sa pastreze viu simbolul Deltei Dunarii, lotca. Ambarcatiunea din lemn de la varsarea fluviului are o istorie de mii de ani. Dar viitorul ii este numarat pe degete. Pescarii au dat vaslele pe salupe cu motoare de zeci de cai putere, toxice, dar rapide. Ca lotca sa supravietuiasca,…