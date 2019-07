Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a condamnat la 9 ani de inchisoare un barbat de 34 de ani, din comuna Scobinti, care a fost gasit vinovat de omor. Petru Paduraru a comis o fapta desprinsa parca din filmele de groaza, el beneficiind de reducerea pedepsei pentru ca a recunoscut acuzatiile. Potrivit motivarii sentintei,…

- Curtea de Apel Iasi a condamnat la 2 ani de inchisoare un barbat de 29 de ani, din judetul Iasi, recidivist, acuzat de port ilegal de obiecte periculoase. Constantin Bejan, un barbat care a mai trecut prin inchisoare, fiind eliberat conditionat in 2016, mai are la activ o condamnare de 7 ani, primita…

- Curtea de Apel Iasi a batut in cuie o sentinta de 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare primita de un barbat din Harlau care a fost judecat pentru amenintare. Pedeapsa a fost atat de mare deoarece Constantin Iacobet e recidivist si a comis fapta in timpul perioadei de supraveghere, el fiind eliberat…

- Curtea de Apel Iasi a condamnat la 10 luni de inchisoare cu suspendare o femeie de 29 de ani, originara din judetul Braila, care a dat mita unui medic de la Instititul de Boli Cardiovasculare. Adriana Pantea primise aceeasi pedeapsa de la Tribunal, dupa ce a recunoscut fapta, fiind insa nemultumita…

- Fostul primar al comunei Berezeni, Iulian Miliare, in prezent consilier local PNL, condamnat anul trecut in prima instanta la patru ani de inchisoare cu executare si plata unei amenzi penale, a scapat de aceste pedepse date de magistratii vasluieni dupa de Curtea de Apel Iasi a desfiintat sentinta…

- Curtea de Apel Iasi a schimbat total sentinta in cazul grefierei acuzate de neglijenta in cazul unui condamnat tinut in inchisoare jumatate de an in plus, desi fusese eliberat conditionat.

- DEFINITIV…Condamnat de Tribunalul Vaslui la 24 de ani de inchisoare, Marian Dodu, un criminal de 19 ani care a violat si a ucis o batrana, a sperat sa scape de o asemenea pedeapsa. A cerut clementa Curtii de Apel Iasi, dar instanta ieseana a decis ca pedeapsa este una justa, astfel ca au respins apelul…

- Un grup de 16 persoane din orașul vasluian Murgeni a reușit sa prejudicieze statul francez de 1,7 milioane de euro prin incasarea, in baza unor documente false, de alocații sociale pentru creșterea copiilor și de ajutoare pentru femeile insarcinate. La solicitarea autoritaților franceze, polițiștii…