Stiri pe aceeasi tema

- In calendarul obligatiilor fiscale, publicat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), data de 26 martie este stabilita ca termen important de raportare si/sau plata pentru mai multe categorii de contribuabili. MEDIAFAX prezinta, in continuare, pricipalele obligatii…

- Proiectul a fost dezbatut si supus votului senatorilor, insa nu a intrunit numarul necesar de voturi nici pentru aprobarea ordonantei, nici pentru respingerea ei. Reprezentantii PNL si USR s-au abtinut de la vot. 'USR se abtine de la votul pentru aprobarea acestei OUG. Apreciem ca Guvernul…

- Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa.

- Guvernul va adopta joi OUG referitoare la declaratia unica, care va simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS, a declarat joi premierul Viorica Dancila, inaintea sedintei de Guvern. Ministerul de Finante a anuntat, la inceputul acestei luni,…

- Declarația unica, pe agenda Guvernului de joi. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca persoanele care trebuie sa plateasca impozitul pe venit, vor completa un singur formular, anual, care va putea fi depus și online. Termenul pentru depunerea declarației unice, pentru…

- Proiect PSD, UDMR, PNL si PMP: Pensii speciale pentru alesi Potrivit unui proiect de lege, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de CJ ar urma sa primeasca pensii speciale, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta urmand sa fie suportat din bugetele locale ale UAT si platit de…

- „Drepturile de autor“ nu mai au regim de venituri independente Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o…

- ♦ Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o „declaratie unica”. Potrivit proiectului…

- Venituri din premii si din jocuri de noroc In cazul contribuabililor care obtin venituri ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker se instituie obligatia de calcul, retinere la sursa a impozitului datorat si plata acestuia la bugetul de stat, in sarcina…

- Legea pentru reprimarea unor infractiuni contra linistii publice a fost publicata la data de 19 decembrie 1924. Pedepsele erau aspre pentru care incalcau normele de convietuire. Comunistii erau considerati un pericol pentru ordinea sociala si se incerca prin aceasta lege infranarea oricaror tendinte…

- Piața romaneasca a jocurilor de noroc a fost reglementata inca din 2010, dar primul cadru de reglementare funcțional s-a conturat in perioada 2015-2016. Un rol important l-a jucat in acest demers Oficiul Național al jocurilor de Noroc (ONJN), care, in colaborare cu asociațiile reprezentand operatorii…

- In ziua de 8 martie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.23 din Legea nr.293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,…

- Anunț important pentru proprietarii de baruri, cluburi, restaurante și magazine. ”Acest spațiu funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu”. Acesta este mesajul care trebuie sa fie afișat pe panouri de inștiințare in locațiile care nu au obținut avizele de la Inspectoratul pentru Situații…

- Reprezentantii SNPPC au transmis, marti, un comunicat de presa in care vorbesc despre revendicarile lucratorilor din sistem si despre faptul ca acestea au ramas fara raspuns pana in prezent. "Constatam ca revendicarile noastre, referitoare la: introducerea politistilor si a personalul contractual…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, scrie News.ro. "Declaraţia unică" va comasa şapte declaraţii,…

- Divorțul lui Kamara s-a bucurat nu doar de audiența la TV, ci și de caștiguri frumoase in conturile protagoniștilor. Artistul a intrat in ”ecuație” puțin mai tarziu, dupa ce i s-au satisfacut toate pretențiile financiare. Kamara este cunoscut drept o persoana discreta, mai ales cand vine vorba despre…

- Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, scrie News.ro. "Declaraţia unică" va comasa şapte declaraţii,…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de azi, la propunerea MDRAP, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform noului act normativ, in perioada 2018-2019 unitatile administrativ-teritoriale…

- Veniturile bugetului general consolidat, de 22,4 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. UPDATE ora 18.50: Impozitul pe venit…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat in ședința de Guvern de joi noul mecanism prin care va funcționa Formularul 600, cel care vizeaza persoanele care au venituri din activitați independente. Premierul a explicat ca intreg Guvernul este mobilizat pentru a ține sub control situația, dat fiind…

- Azi, la sediul CSM era programata sustinerea interviului prevazut de dispozitiile art. 52 ind.4 din Legea nr. 303 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, de catre candidatii la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta…

- Cheloo, pe numele real Catalin Stefan Ion, detinea la casa lui din Breaza un mic arsenal procurat pentru valorificarea "marfii", reiese din dosar. "In baza art 16 alin 1 din Legea nr 143/2000, va confisca de la inculpat urmatoarele probe si dispozitive descoperite cu ocazia perchezitiei domiciliare…

- Daca ai hotarat sa te muți in chirie sau stai deja de ceva vreme intr-o locuința inchiriata, dar din diverse motive ai decis ca meriți o schimbare, cu siguranța ești la zi cu ofertele de pe site-urile cu anunțuri imobiliare . Fie ca vrei sa te muți mai aproape de birou sau copiii tai au inceput școala…

- Pe baza datelor din Calendarul Obligatiilor Fiscale pe anul 2018, publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), principalele termene-limita pana la care trebuie declarate veniturile, respectiv platite taxele si impozitele in acest an sunt urmatoarele: - 26 februarie - ONG-urile si societatile…

- Premierul Viorica Dancila a oferit detalii referitoare la discutia pe care a avut-o in cursul zilei cu presedintele Klaus Iohannis, dar si detalii despre masurile economice si fiscale si despre scaderea unor salarii, despre legea pensiilor, dar si despre intalnirea cu ambasadorul SUA, Hans Klemm. Intrebata…

- Administratia locala anunta contribuabilii resiteni ca pana la data de 02.04.2018 pot achita impozitele si taxele datorate bugetului local aferente primului semestru fara majorari de intarziere. Contribuabilii persoane fizice, cat si persoane juridice care achita integral pana la data de 02.04.2018…

- "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Legea salarizarii unitare și „Revoluția fiscala” sunt doua lucruri complet separate, care doar se intampla simultan. Legea salarizarii era absolut necesara, macar in forma de acum daca nu una chiar mai dura! Revoluția fiscala” – mutarea contribuțiilor de la angajat la angajator – este o bezmeticie.…

- Prima ședința a Comisiei de Dialog Social constituita la nivelul Prefecturii Ilfov a avut loc la sfarșitul lunii ianuarie 2018 și a avut ca tema ”Analiza stadiului campaniei de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie si sa faca o singura plata. Vicepremierul Viorel Stefan sustine ca niciun contribuabil nu-si va pierde statutul de asigurat…

- Guvernul trebuie sa intervina și sa clarifice ca persoanele care obțin venituri din activitați independente vor ramane asigurate in sistemul de sanatate și dupa 25 martie, moment la care ar trebui sa plateasca din nou CASS ca sa nu ramana fara asigurare. Situația acestora s-a complicat dupa ce Guvernul…

- Oferta turistica a Clujului, primita cu interes in Țara Cantoanelor FOTO Centrul de Informare și Promovare Turistica Cluj a participat in perioada 25-28 ianuarie 2018 la Targul Internațional de Turism FESPO Zurich, cel mai important eveniment de profil din Elveția și unul dintre cele mai atractive targuri…

- Cifrele guvernarii PSD - ALDE arata cheltuieli scapate de sub control, indatorare, stoparea investitiilor si saracirea populatiei, se precizeaza intr-un comunicat al Platformei Romania 100, dupa ce Ministerul Finantelor a prezentat datele oficiale ale executiei bugetare din 2017. "Din analiza…

- CCR a respins cererea unor debitori aflati in litigiu cu OTP Bank ca articolul care impune un plafon de pana la 250.000 de euro pentru solicitarile de dare in plata sa fie declarat neconstitutional. Totul a pornit de la o sesizare facuta de Tribunalul Specializat Cluj, in octombrie 2017 cu…

- In cadrul Comisiei Economice din Senat, ministrul de Finante, Ionut Misa, a explicat ca cei care au contracte pe drepturi de autor vor plati raportat la veniturile realizate efectiv, nu la veniturile prognozate. Astfel, se ia in calcul eliminarea achitarii contributiei la sanatate pentru veniturile…

- Dobândirea cetațeniei Republicii Moldova se va face dupa alte reguli. Modificarile efectuate la Legea cetațeniei au fost publicate în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, se va considera cetațean copilul nascut pe teritoriul Republicii Moldova din parinti care au cetatenia unui…

- Fericire, noroc, bunastare. Sunt doar câteva dintre atributele care vor caracteriza viata anumitor zodii în urmatorii 5 ani. Berbec Se pare ca vei începe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, în care ai tras pe brânci si în care poate…

- Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de persoanele fizice ce realizeaza venituri extra salariale. Aceasta…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc în cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate în sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc în perioada…

- Clienții care platesc cu cardul in magazine vor putea, de anul acesta, sa retraga o suma de pana la 200 de lei. O noua lege ii obliga pe tot comerciantii cu o cifra de afaceri de peste 10.000 de euro pe an sa instaleze dispozive pentru plata cu cardul . Daca vor, ei pot incheia cu banca lor un acord…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a anunțat in urma cu cateva momente ca toți angajații din invațamant vor primi pe 12 sau 15 ianuarie salariile aferente lunii decembrie 2017. ”In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017, data de plata a salariilor pentru…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. 'Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele poate sa…

- Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana a organizat doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Numerele extrase ...

- Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit venit dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. Guvernul a aprobat astazi o ordonanta de urgenta care prelungeste…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, a anuntat, miercuri, Administratia Prezidentiala, scrie News.ro ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat legea despre plata defalcata a TVA. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA”, se arata intr-o…