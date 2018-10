26 de noi cazuri de rujeolă, confirmate în ultima săptămână în România Numarul total de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana la data de 26 octombrie este 15.434, dintre care 59 de decese.



In ultima saptamana, cele 26 cazuri nou confirmate au fost inregistrate in Giurgiu - 13, Salaj - 6, Bucuresti, Prahova, Teleorman cate doua cazuri si Bihor un caz.



Cele mai multe cazuri s-au inregistrat de la inceputul epidemiei la copiii nevaccinati.



Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Potrivit medicilor, din patru persoane care fac rujeola una are nevoie de spitalizare. Pentru unul din 1.000… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

