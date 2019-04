26 aprilie – CERNOBÎL. 33 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară din istoria lumii. Ceauşescu a ţinut ascuns dezastrul Astazi s-au implinit 33 de ani de la tragedia petrecuta la Cernobil, cea mai mare catastrofa nucleara din istoria lumii, care a lasat in urma cel puțin 60.000 de morți. Efectele in timp ale dezastrului au afectat insa pana la 5 milioane de persoane, potrivit estimarilor. Accidentul nuclear de la Cernobil a fost un accident major in centrala nucleara, pe data de 26 aprilie 1986 la 01:23 noaptea, care s-a compus dintr-o explozie a centralei, urmata de contaminarea radioactiva a zonei inconjuratoare. Conducerea centralei a decis sa profite de oprirea programata a reactorului pentru a face un test… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare a actionat in instanta sindicatul Samus, care are peste 400 de muncitori aflati in cea de-a saptea saptamana de greva, pe motiv ca protestatarii au depasit teritoriul destinat grevei, a declarat, miercuri dimineata, vicepresedintele…

- "L-am ajutat pe Rudolf Schuster (n.r. - fost presedinte al Slovaciei) sa ajunga președinte, pe președintele Ucrainiei, Leonid Kucima, și pe inca alții despre care nu am voie sa vorbesc. Exista confidențialitate, dar, da, lucrez cu oameni de afaceri foarte cunoscuți și chiar milionari csau miliardari",…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat, joi, ca Romania este unul dintre putinii membri NATO care isi respecta angajamentul asumat in Tara Galilor, printre care alocare de 2% din PIB pentru Aparare, iar, totodata, ca NATO nu va cauta o confruntare cu Rusia, potrivit…

- Duminica, 25 februarie 2019, ediție speciala cu Oana Zamfir Digi24 va difuza in noaptea de 24 spre 25 februarie 2019, la ora 00:30, o ediție speciala dedicata Galei Premiilor Academiei Americane de Film. Cel mai așteptat eveniment cinematografic al anului este transmis in direct și in exclusivitate…

- Ultimul presedinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a lansat un apel Statelor Unite ale Americii sa reia 'un dialog serios' cu Rusia in problema armelor nucleare si a avertizat impotriva 'tendintelor distructive periculoase' din politica mondiala, intr-un articol publicat miercuri…

- Violeta Stoica Sute de familii din comuna prahoveana Barcanești au avut de suferit ani la rand din cauza inundațiilor care le-au afectat gospodariile. Cel puțin o data pe an, in perioadele cu precipitații semnificative, locuitorii din Barcanești au avut de-a face cu deversari masive de apa pluviala…

- Sarah Jane Brazil, o tanara in varsta de 32 de ani din Dublin, Irlanda, s-a internat cu copilul sau intr-un spital pentru minori. Femeia din Kinnilardin, de langa Dublin, a fost gasita moarta langa patuțul in care se odihnea copilul ei. Conducerea spitalului n-a dezvaluit nici de ce suferea fiul ei,…

- Apropierea sfarșitului celui de-al Doilea Razboi Mondial a adunat la masa tratativelor principalii actori, participanți in cele doua tabere la marea conflagrație și marea nenorocire pentru multe popoare. La data de 4 februarie 1945 au inceput lucrarile Conferinței de la Yalta, conferința desfașurata…