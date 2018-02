Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor...

- In anul 2017, la Casa Județeana de Pensii (CJP) Vrancea erau inregistrate 8.089 de persoane care primesc pensie de invaliditate. Potrivit site-ului Casei Naționale de Pensii Publice, o persoana poate beneficia de pensie de invaliditate daca este incadrata intr-un grad de invaliditate…

- O jurnalista ”Business Insider” a efectuat un experiment pentru a vedea care este efectul - atit asupra productivitații, cit și asupra sanatații - scurtarii zilei de munca. Timp de doua saptamini a plecat mai devreme cu o ora și jumatate de la serviciu și a luat o pauza de masa de jumatate de ora.…

- Un barbat din judetul Iasi care a incalcat de opt ori ordinul de protectie si si-a batut sotia de care nu avea voie sa se apropie a fost trimis in judecata, vineri, sub control judiciar pentru lovire, violare de domiciliu si nerespectarea hotararilor judecatoresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua asociatii din Transilvania au lansat, vineri, la Cluj, programul Critbiz, prin care 400 de persoane care vor sa isi deschida o afacere in domeniul IT si al industriilor creative vor primi educatie antreprenoriala, iar 48 dintre acestea vor fi sustinute financiar sa isi dezvolte ideile.…

- Mai putin de jumatate dintre statele UE sunt "pe deplin democratice", conform indicelui pe 2017 privind starea democratiei la nivel mondial realizat de departamentul de analiza al The Economist. Raportul a clasat 11 state UE drept "democratii depline", restul figurand la "democratii defectuoase". Toate…

- Inca din primele zile ale anului 2018 pescarii bistriteni au fost prezenti cu betele in mana pe malurile apelor de la noi din judet. Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Bistrita-Nasaud singura contractoare a apelor din Bistrita -Nasaud pentru pescuit, avea la finalul anului trecut…

- Pe fondul cazului de la gradinita din Capitala, unde o tanara mama a fost ucisa de fostul sot, desi obtinuse un ordin de restrictie pe numele barbatului, ministrul de Interne a adus in discutie faptul ca se are in vedere o modificare a actualelor proceduri. Concret, Dan a sustinut ca au fost discutii…

- Carmen Dan, propunerea pentru Ministerul de Interne, a declarat luni ca in 2017 au fost emise 3.000 de ordine de protectie, din care 25% au fost incalcate, motiv pentru care e nevoie de schimbarea...

- Monica Tatoiu afirma ca vrea sa dea in judecata autoritațile elvețiene, dupa ce a suferit un grav accident la schi pe o partie din aceasta țara. In luna decembrie a anului trecut, Monica Tatoiu a suferit un accident la schi și și-a fracturat șoldul. Femeia de afaceri, care a recunoscut ca pasiunea sa…

- Atentie soferi! In perioada 25.01.2018 – 30.01.2018 se va efectua un transport cu depasiri pe ruta: Bistrita – DN17 – Saratel – DN15A – DN16 – Reghin – DN15 – Targu Mures – DN13 – DC59 – DC58 – Danes – DN14 – Sighisoara – DN13 – Centura Brasovului – DN1A – Sacele – Ploiesti – […] The post Atentie soferi!…

- Daca visezi sa faci parte din echipajele SMURD sau daca te vezi facand parte din randul pompierilor - acum este momentul sa acționezi și sa parcurgi programele de pregatire derulate alaturi de specialiști din cadrul ISU Bistrița–Nasaud, pentru a participa apoi la misiunile de intervenție, ca servanți…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Un incendiu deosebit de puternic a mistuit, vineri seara, biserica de lemn din satul Suha, comuna Malini. Alarma de incendiu s-a dat putin dupa ora 18.00, flacarile fiind vizibile chiar si din municipiul Falticeni. In mai putin de jumatate de ora, biserica era deja distrusa. Biserica din lemn cu ...

- Nu este un fapt necunoscut ca elevii fumeaza chiar in curtea scolii, iar pana acum nu s-a gasit o solutie. Jumatate dintre ei devin fumatori inainte sa implineasca 18 ani. Spre exemplu, in judetul Constanta, peste jumatate au experimentat cel putin o data tutunul, mai exact 51, 7 la suta. 9 din 10 elevi…

- Romanul erou din timpul atentatului din Londra vrea sa dea statul britanic in judecata, susținand ca nu i-a oferit protecție si ca gestul sau de atunci i-a adus numai necazuri. Florin susține, conform stirilekanald.ro, ca eroismul de care a dat dovada l-a lasat pe drumuri și vrea acum sa dea in judecata…

- Toți cei patru copii implicați in accidentul de la Nepos au fost transportați la spital și au fost supuși unor investigații medicale amanunțite. Se pare ca toți au ramas internați, trei la Bistrița și unul la Nasaud.

- Un accident de circulație, soldat cu o victima și importante pagube materiale, s-a produs astazi, in jurul orei 09:00, pe raza localitații bistrițene Beclean. Potrivit primelor informații, in accidentul rutier produs pe pasarela de la ieșirea din Beclean spre Bistrița au fost implicate patru autoutilitare.…

- Cititorul nostru spune ca locuiește chiar pe str. Cernauți, unde asfaltul risca sa se prabușeasca in orice clipa, iar șoferii pot sa-și distruga foarte ușor mașinile. Omul spune ca a facut o sesizare la primarie inca din februarie 2017, dupa ce și-a dat seama ca responsabilii din instituția…

- Un parlamentar care a lucrat mai mulți ani in municipiul Dej este foarte aproape de a deveni ministru al Apelor și Padurilor. Ioan Deneș (49 de ani), senator de Bistrița aflat la al doilea mandat, a fost propus de PSD ministru al Apelor și Padurilor. Deneș a trecut de la PNL la PSD in 2014, dupa ruperea…

- Ioan Deneș, propus ministru al Apelor și Padurilor Liderii PSD au decis cine va fi inlocuitorul demisionarei Doina Pana ca ministru al Apelor si Padurilor. Este vorba de Ioan Deneș, senator PSD de Bistrita. Ioan Deneș a trecut de la PNL la PSD în 2014, dupa ruperea USL. Ioan Deneș…

- DOSARUL LUCAN | Reactie dura la adresa lui Arsinel: Are un tupeu absolut incredibil! Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, il critica pe actorul Alexandru Arsinel, care i-a luat apararea medicului, spunand…

- Un accident de circulație, soldat cu trei persoane ranite ușor, s-a produs miercuri, 27 decembrie, in jurul orei 17:10, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Coldau. Potrivit primelor informații, conducatoarea unui autoturism, o femeie din Coldau, in timp ce se deplasa dinspre Beclean inspre Dej,…

- Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Mureș și alte 7 servicii județene, inclusiv din Alba, impreuna cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Explozia unei bombe artizanale intr-un dulap de bagaje, intr-un supermarket, in al doilea cel mai important oras din Rusia, s-a soldat cu 14 raniti, dintre care 13 au fost spitalizati miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion si Anul Nou. Anchetatorii au deschis o procedura privind o "tentativa…

- Generalul cu 4 stele, Anghel Andreescu, chestor roman de poliție in rezerva, a indeplinit numeroase functii de conducere in cadrul M.A.I. si a Sistemului de Securitate Nationala: secretar de stat, șef al Departamentului de Ordine și Siguranța Publica din Ministerul Administrației și Internelor,…

- Nu doar la Bistrița vor fi spectaculoase artificii in noaptea dintre ani, ci și la Beclean. Primarul Nicolae Moldovan ii invita pe locuitorii orasului Beclean, dar si pe cei din cartierele componente – Beclenut, Valea Viilor, Figa, Rusu de Jos si Coldau – la o petrecere in strada:

- Anul 2017 a adus pentru ISU Bistrita - Nasaud cresterea numarului de subunitati de interventie a inspectoratului, un deziderat al pompierilor bistriteni in vederea scaderii timpului de raspuns si interventie pentru populatia judetului nostru. Punctul de lucru Lechinta, operationalizat cu data de 1 mai…

- Alexandru Dedu, președintele FR Handbal, face cateva precizari cu privire la opinia aparuta pe GSP.RO, "Federația care-și urmarește buzunarul, in timp ce perspectivele sunt din ce in ce mai sumbre". "Mi-ar placea sa castig 7.000 de euro, dar eu am mai putin de jumatate. E un lucru public, eu am 3.000…

- CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI B-N, SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ - ASISTENTA MATERNALA. Va invitam cu drag la "Serbarea de Craciun a copiiilor plasati la asistentii maternali profesionisti din judet", care va avea loc in data de 18.12.2017,…

- Proiectul graviteaza in jurul localitații Novaci, aici fiind hala principala care colecteaza lana din Vrancea, Timis, Constanta, Arges, Maramures, Bistrita – Nasaud, Vilcea. Consilierii locali din Șugag au aprobat intr-o recenta ședința implementarea proiectului “Incubator tehnologic de colectare și…

- CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD, CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD organizeaza: Concert extraordinar de CRACIUN - STEFAN POP & FRIENDS. LUNI 11.12.2017, ORA 18:30, CENTRUL CULTURAL DACIA, IN PROGRAM: COLINDE SI ALTE CANTECE DE CRACIUN PRET BILET: 25 LEI ...

- Femeia din Beclean care a pus in scena „afacerea” cu indemnizațiile fictive pentru creșterea copilului, a fost trimisa in judecata pentru inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata.

- Asociația Alex Toma ii provoaca pe cei mici sa devina ajutoarele Moșului și sa ii faca o bucurie lui Ionuț Zavoianu. Cum? Venind cu jucariile lor la Targ și donand banii adunați. Evenimentul va avea loc duminica in Bistrița, Beclean și Nasaud.

- Un accident de circulație, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs ieri dimineața, in jurul orei 11:00, pe DN17, la intrare in localitatea bistrițeana Beclean dinspre Șintereag. Conform primelor informații, un barbat in varsta de 30 de ani din Bistrița, in timp ce se deplasa cu un autoturism…

- Serviciile de telefonie fixa devin din ce in ce mai puțin solicitate in Moldova. Totodata se atesta o scadere a traficului vocal in aceste rețele, a numarului de abonați, precum și a veniturilor din vinzari, noteaza NOI.md. Datele statistice despre evoluția pieței serviciilor de telefonie fixa in noua…

- Pentru a asigura un climat de ordine si siguranta publica la nivelul municipiului Galati, si in acest an, Politia Locala va actiona in perioada 29 noiembrie – 04 decembrie 2017, cu efective sporite, formate din politisti locali de ordine publica, siguranta rutiera, interventie rapida, control comert…

- Luni, 27 noiembrie 2017 se implinesc 132 de ani de cand, la Tarlișua, a vazut lumina zilei Liviu Rebreanu. Era primul dintre cei 14 copii ai invatatorului Vasile Rebreanu si ai Ludovicai din Beclean, nascuta Diugan, amandoi decendenti din familii de tarani de pe Valea Somesului.

- Peste 8.000 m3 de lemn s-au taiat ilegal numai in primele zece luni din 2017. Autoritațile au ajuns la o concluzie cel puțin trista și dezarmanta: cel mai mult se taie ilegal chiar din padurile pazite. Unul dintre motive este demotivarea padurarilor, care au salarii mici.

- O mulțime dintre pacienții Capitalei s-au plans ca la o prima consultație nu au primit un diagnostic corect sau un tratament adecvat. O cercetare realizata de o clinica specializata in „a doua opinie”, ne dezvaluie un tablou sumbru

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a declarat marti ca atat ea, cat si colegii ei simt de peste un an si jumatate ca se afla "sub un asalt" in ceea ce priveste activitatea DNA. "Cred ca suntem cu totii constienti de gravitatea situatiei in care ne…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a declarat marți ca atat ea, cat și colegii ei simt de peste un an și jumatate ca se afla "sub un asalt" in ceea ce privește activitatea DNA. "Cred ca suntem cu toții conștienți…

- Un meci din liga regionala germana a fost oprit in minutul 58, la scorul de 1-25, cand arbitrul a considerat ca duelul dintre cele doua formații este unul dezechilibrat. Partida a fost disputata de SV Schwafheim 2 și GSV Moers, in liga regionala din Westfalia de Nord, pe data de 11 noiembrie. SV Schwafheim…

- Ciprian Mareș și Eduard Palincaș, aflați in arest preventiv din luna august, cand procurorii DIICOT Arad i-au surprins in flagrant deținand și comercializand cannabis și cocaina, au fost trimiși in judecata, cu o mențiune insa: maiorul SRI va beneficia, se pare, de reducerea la jumatate a limitelor…

- Mai mult de jumatate din mașinile second-hand aduse în România au probleme grave. În plus, foarte multe autovehicule care ajuns în tara sunt reconditionate dupa ce au fost accidentate cu dauna totala, mai spun specialistii. Cea mai frecventa frauda a samsarilor…

- Intre 10 și 12 noiembrie 2017, Sebesul a gazduit cea de-a XV-a editie a Festivalului National de Folclor „Felician Farcasiu” – Concurs de interpretare a cantecului popular romanesc. Devenit deja o traditie, evenimentul a adus pe scena Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebes, locatia de desfasurare…

- In perioada 10-12 noiembrie 2017, Sebesul a gazduit cea de-a XV-a editie a Festivalului National de Folclor „Felician Farcasiu” – Concurs de interpretare a cantecului popular romanesc. Imagini (foto/video) din cadrul festivalului, la finalul articolului! Devenit deja o traditie, evenimentul a adus…

- Judetul Maramures se afla pana la ora 12.00 sub atentionarile meteorologilor. In acesta dimineata specialistii ANM au emis o avertizare de tip Cod Galben de vant puteric pentru trei judete din nordul tarii, respectiv Maramures, Bistrita -Nasaud si Cluj. I n textul avertizarii de arata ca la altitudini…

- ANM a emis duminica avertizari cod galben de ceata pentru 21 de judete si pentru București, vizibilitatea scazând local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. În Bucuresti, codul este valabil pâna la ora 10,00, iar ceata îsi va face simtita prezenta în special…