Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea clujeana acorda 450 de ghiozdane și seturi de rechizite elevilor aflați în evidențele Direcției de Asistența Sociala și Medicala a Primariei Cluj-Napoca. Programul se desfașoara anual și vine în sprijinul copiilor care provin din familii cu venituri reduse sau care…

- In continuarea demersurilor de modernizare a transportului public, primarul Mihai Chirica a prezentat vineri, intr-o conferința de presa, cardul SeniorIS. Dupa modelul cardurilor pentru studenți, acesta va inlocui abonamentele gratuite pentru pensionari in mijloacele de transport ale Companiei de Transport…

- Se colecteaza ghiozdane, rechizite, imbracaminte și donații in bani in bisericile din Timiș. Bunurile vor ajunge la copiii din familii cu posibilitați materiale precare, pentru ca tinerilor sa nu le lipseasca nimic la inceput de an școlar. Campania este derulata pentru al doilea an consecutiv de reprezentanții…

- Începând de luni, 26 august 2019, la sediul Direcției de Asistența Sociala și Medicala de pe strada Venus f.n., se distribuie ghiozdane și rechizite școlare pentru copiii proveniți din familii nevoiașe. Primaria municipiului Cluj-Napoca a achiziționat 450 de astfel de echipamente.…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, ofera rechizite si ghiozdane tuturor scolarilor si prescolarilor din municipiul ConstantaScoala poate incepe fara griji pentru scolarii si prescolarii din municipiul Constanta. Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Generala de Asistenta Sociala,…

- Ancheta extinsa in cazul fetiței din Galați "ignorata de polițiști" FOTO: facebook.com/ministeruldeinterne. Procurorii din Galati au extins cercetarea în cazul fetitei de 14 ani care, pe 3 august, a fost filmata în timp ce sângera pe strada si a fost ignorata de doi politisti aflati…

- Scoala poate incepe fara griji pentru scolarii si prescolarii din municipiul Constanta. Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Generala de Asistenta Sociala, a achizitionat peste 32 de mii de pachete ce contin ghiozdane de cea mai buna calitate, penare, acuarele, caiete, blocuri de desen, carti…

- Prima zi de scoala vine cu mari surprize pentru toti scolarii si prescolarii din municipiul Constanta. Copiii vor gasi pe banci, ghiozdane de cea mai buna calitate, echipate cu rechizite si alte surprize, anunta Primaria Constanta.Cele peste 32 de mii de pachete achizitionate de Primaria Municipiului…