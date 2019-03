Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 25 martie, odata cu sarbatoarea crestina a Bunei Vestiri, este marcata Ziua Politiei Romane. Cu ocazia aniversarii a 197 de ani de la atestarea documentara a Poliției Romane, a devenit o tradiție ca polițiștii sa fie alaturi de copii pentru a sarbatori. Articol aparut in Jurnalul de…

- Iți dorești un par matasos, sanatos și cu reflexe luminoase? Atunci evita acele obiceiuri care, deși aparent inofensive, iți pot distruge podoaba capilara!Varfurile despicate și firele casante, culoarea spalacita și terna sunt cele mai comune probleme ale podoabei capilare.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a publicat miercuri, 6 martie, motivarea deciziei din 6 decembrie 2018 prin care s-a admis partial o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei.Curtea Constituționala a admis excepția de neconstituționalitate și…

- Beyonce de Romania a mai bifat o schimbare! Blondina a mers la salon si si-a tatuat sprancenele. Schimbarea este una radicala, iar cea mai recenta fotografie postata pe pagina ei o prezinta total schimbata pe fosta lui Nicolae Guta.

- Pe 20 decembrie 2018 a fost postat pe site-ul Ministerului Transporturilor, pentru dezbatere publica (data limita pentru primirea de propuneri/observatii fiind 25.01.2019) proiectul de HG privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere…

- La aceasta varsta motivatia pentru a-ti schimba look-ul poate fi aceea de a creea impresia unei femei mai tinere si moderne sau sa imbratisezi un stil de tunsori femei par scurt super-practic si comod care iti usureaza rutina zilnica, scrie virale.ro. Nu e o noutate faptul ca, majoritatea stilistilor…

- Municipiul Sebes aduce la cunostinta cetatenilor ca, in data de 23.01.2019, orele 1500, in sala Gheorghe Maniu din cadrul Centrului Cultural Lucian Blaga Sebes, B-dul Lucian Blaga nr.45, va avea loc dezbaterea publica, conform HCL nr.177/2015, a documentației tehnico-economice: – „Sistematizare parțiala…