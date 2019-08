25 milioane lei pentru reabilitarea a două drumuri judeţene din Caraş-Severin "S-a finalizat procedura de achizitie a lucrarilor de reabilitare a drumului judetean 571F, de la intersectia cu DN 57B pana la intrarea in Eftimie Murgu, iar joi a fost semnat si contractul. Reabilitarea drumului se va desfasura pe o lungime de 5,6 kilometri, fiind prevazute o structura rutiera noua cu imbracaminte asfaltica, dispozitive de scurgere a apelor, adica santuri si podete, precum si dispozitive noi pentru siguranta circulatiei", a declarat purtatorul de cuvant al Directiei de Drumuri Judetene Caras-Severin, Madalina Cotoc.



